Declaró 'Kiko Vega' hasta el 3er citatorio, asegura Gobernador

“Kiko Vega declaró lo que le convenía, y eso era decir que él es inocente, ante las cuentas que tiene que aclarar con Baja California”.

Así es como lo dijo el gobernador Jaime Bonilla, ante el actuar del ex mandatario estatal; Francisco Vega de Lamadrid cuando acudió a declarar a la Fiscalía General del Estado en compañía de un abogado.

Bonilla, indicó que esta era la tercera vez en la que se le solicitaba su presencia, donde Francisco Vega expuso que lo que estaban haciendo con él, no era nada más que una persecución política.

“En palabras de un amigo que lo acompañó, Vega manifestó que la gente lo quería mucho, que la gente estaba con él”, comentó.

DEUDA DE AGUA EN BC

El ejecutivo señaló que en cuanto al tema del adeudo con el agua, Vega de Lamadrid no pagó el agua de Baja California por seis años, pero que esa deuda de 2 millones de pesos no es nada, comparada con los mil 700 millones que se le están reclamando.

“El no dijo nada de nada, al igual que su esposa, quien declaró lo mismo por no convenir a sus intereses y no incriminarse, señaló que prefirió no declarar, pues a ella se le acusa por desfalco en el DIF”, comentó.

Bonilla mencionó que la investigación hacia las deudas pendientes que tiene Vega de Lamadrid con Baja California, continuarán hasta que concluya su periodo.

“Yo no soy abogado, pero según los informes de los abogados y el fiscal, el no alcanzaría fianza”.

“Pues ya son como cinco de sus subordinados y todos lo han inculpado a él”, expresó.