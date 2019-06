Acepta derrota Óscar Vega Marín

MEXICALI, Baja California.- El candidato por la gubernatura de Baja California por el Partido Acción Nacional, Óscar Vega Marín, salió a declarar en rueda de prensa para aceptar su derrota ante el candidato de Morena, Jaime Bonilla.

Vega Marín se presentó en el Comité Directivo Estatal del PAN para ofrecer un posicionamiento oficial, luego de que se dieran a conocer los primeros resultados Programa de Resultados Electorales Preeliminares (PREP).

“Como somos testigos, la tendencia de los resultados en el PREP favorece a otra opción en esta elección a gobernador, esto independiente de que mi partido revise las actas, los expedientes y los reportes de cada una de las casillas.

“Los votantes han dado su veredicto y como demócrata que soy, reconozco el resultado aunque no me favorezca. Siempre he sabido que en democracia se gana y se pierde, así sea por miles o por un solo voto”, declaró el candidato panista.

Asimismo, el contendiente para la gubernatura de Baja California, agradeció a los ciudadanos que salieron a cumplir con la obligación de votar, así como a los funcionarios de casilla y representantes de partido por su función en la elección.

Por último, recalcó que los bajacalifornianos no pueden dejar que el nuevo gobierno afecte el bienestar de la entidad.

“No podemos permitir que el nuevo gobierno afecte nuestras libertades ni las instituciones que hemos construido, en este objetivo trabajaremos todos juntos. En democracia no hay victorias permanentes ni derrotas para siempre, seguiremos continuando por Baja California.