Abraza a sus fans con música nueva

Un objetivo que tiene claro Juan Solo durante esta cuarentena, es mantener la relación con sus fans a través de su música.

Aunque pudiera ser un reto estrenar nueva música en este tiempo de pandemia, el cantante estrena hoy jueves su nuevo sencillo “No rompo tus fotos”.

Canción que se convertirá en un regalo para sus fans, con la cual busca abrazarlos a la distancia y no dejar de ofrecerles su talento musical.

“Justo eso quiero, como que estoy empezando a pedalear mi bicicleta, quiero no dejar de pedalear por la pandemia, sino a lo mejor darle más despacito y no quitar el dedo del renglón.

“Y llevarle música a la gente que me sigue, que creo que es la razón por la que me siguen, entonces es de cierta forma darles un abrazo a la distancia y decirles: aquí estoy haciendo lo que siempre me ha distinguido y mandándoles este trabajo con mucho amor”.

Así lo declaró el cantante a través de una rueda de prensa virtual, donde también habló sobre sus retos y actividades en esta cuarentena.

“El reto más importante ha sido no perder la actitud… de momentos sí me preocupo y digo: que vamos hacer dentro de unos meses, que yo no lo veo que se vaya a solucionar dentro de un mes y eso es lo que a veces me golpea.

“Por otro lado, a nivel de mi carrera y de lo musical, estoy en un momento donde justo eso, es mi deber también tratar de aportar a la gente lo que yo hago y he creado durante estos meses.

“Porque creo que la música puede ser algo que nos levante el ánimo y que nos traiga no solo recuerdos bonitos sino que nos permita salir adelante con estos días”, añadió el intérprete.

Juan Solo, digo sentirse más consciente de lo que ocurre a su alrededor y en el mundo ahora que se estrenó como papá de Emma, quien está cumpliendo siete meses.

Por eso, planea llevar a cabo una campaña de donación de equipos médicos a los doctores y personal de salud que trabajan directamente con pacientes del COVID-19.

“Estoy viendo que es una necesidad que se está un poco dejando de lado, y se están enfermando muchos, los médicos y las personas que están atendiendo a personas con Coronavirus.

“A mi sí me preocupa y quiero hacer esta dinámica, la haré con o sin ellos y justo en este momento estoy platicando con un par de personajes que puedan sumarse a eso”, comentó.

Actualmente el cantante está realizando ‘Miércoles de Karaoke’ a través de su cuenta de Instagram, donde invita a demás amigos artistas a cantar junto a él y sus seguidores.

