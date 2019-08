Abandonan “polleros” a hombres en Valle de Mexicali

MEXICALI, Baja California.- Dos hombres originarios del interior del país quienes aparentemente buscaban cruzar a Estados Unidos, fueron abandonados en Valle de Mexicali por presuntos “polleros”, esto después de mantenerlos privados durante varios días en una casa de San Luis Río Colorado, Sonora.

Alrededor de las 21:00 horas del jueves se reportó sobre ambas personas quienes solicitaban auxilio en ejido Guadalajara, donde la autoridades se entrevistaron con ambos quienes refirieron que habían estado privados en el vecino estado.

Los de nombre José Antonio, de 29 años, originario de Estado de Puebla, y Gregorio, de 20 años, de Estado de Hidalgo, manifestaron que habían pagado a personas para cruzarlos a Estados Unidos, indicando que durante la noche los dejaron abandonados en el ejido, sin conocer la zona, por lo que solicitaron auxilio.

Se constató que no deseaban presentar denuncia, ya que no estaban lastimados y no habían pasado hambre, motivo por lo que solo se llenó el acta correspondiente por este incidente.