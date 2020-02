Aarón Mora: Un chef hecho en las llamas

Conviviendo entre el fuego, el sonido de la leña y la humeante sensación de un corte de carne en su mejor punto, es como trabaja el Chef Aarón Mora Flores de 33 años de edad, propietario del establecimiento "Xicali cocina de humo".

Originario de Mexicali, el chef expuso que su objetivo como ahumador, es que sus comensales puedan consumir el producto local, y tener una experiencia distinta en el paladar al probar un corte de carne.

"Mi idea es que la gente consuma el producto local de una manera distinta, que su paladar conozca de nuevos sabores y texturas que volverán a la experiencia un momento único, pues el ahumado se ha convertido en mi gran pasión".

"Puedo decir que este método lleva alrededor de 4 a 10 horas, lo cual lo convierte en un proceso de cuidado y respeto de tiempos, razón por la que me he aventurado en realizar adaptando las recetas a nuestro paladar", comentó.

PRIMEROS PASOS

Aaron quien de manera meticulosa mostraba los procesos para ahumar una costilla de res, comentó que llegar a este punto ha sido un recorrido largo, pues recuerda que desde su niñez, cocinar ha estado presente en su vida.

Comentó que al ver la preparación de platillos mexicanos en su casa y como los invitados demostraban su gusto por ellos, le daban a entender que su camino podría ir por el rumbo de la gastronomía.

"Como todos creo yo, la cocina en casa representa la unión familiar y ese gusto por hacer algo rico y que agrade a los demás, algo que en mi casa era muy frecuente".

"Así que como todos le entraban a la cocina, con el tiempo yo también hice lo propio, quizás hice cosas sencillas pero que me hacían sentir bien, pues parecía que en la adolescencia pocos gustaban por cocinar", mencionó.

DESCUBRIENDO EL CAMINO

El chef Mora indicó que con el tiempo y al no haber entrado a la licenciatura en arquitectura (pues creyó que su camino estaba por ese rumbo), durante seis meses se hizo cargo de la cocina en su casa.

Comentó que estando en esa situación, logró situar sus objetivos y darse cuenta que la cocina sería su profesión, pues su interés por aprender se volvía cada vez más grande.

"Vi que el tema de la cocina de casa ya no me llenaba tanto, estaba mucho más joven y tenía esas ganas de seguir aprendiendo así que recordé que había visto un flyer de una escuela de cocina y dije vamos a hacerlo".

"Debo decir que mis padres me apoyaron en todo momento, diciendo que si ese era mi sueño ellos me apoyarían en todo lo necesario", explicó.

ALREDEDOR DEL MUNDO

Aaron con el tiempo, y egresado de la Culinary School en Tijuana, expresó que tuvo la oportunidad de conocer otras partes del país y del mundo, buscando el toque que definiría su cocina.

Indicó que hubo lugares y experiencias que marcaron su vida como cocinero, pero que fue en Italia donde entendió la filosofía de su gastronomía, una cocina enfocada en el amor por la localidad.

"Italia siempre me llamó la atención y cuando tuve la oportunidad de conocer a su gente y gastronomía me dejaron claro la filosofía de cómo tratan a su producto" "Así que dije esto bien puede hacerse en Mexicali, porque quizás no lo estaba viendo de esa forma, por lo que quise implementarlo en mi ciudad, apoyando al producto local", mencionó.

Andariego y Xicali El chef quien narrando su travesía culinaria, dejaba escapar el humo de su próxima creación, indicó que al tener fresco el conocimiento italiano en ese entonces, quería establecerse en un local donde le permitieran hacer lo que había aprendido.

Pero al no correr con esa suerte y motivado por su viaje , en el 2015 se dio a la tarea junto con la ayuda de su familia, de abrir su propio "Food Truck" al cual denominó "el andariego", iniciando con la temática del cerdo.

Expuso que gracias a la respuesta de la gente, con el tiempo le quedó pequeño el lugar, razón por la que con esfuerzo nació lo que se conoce hoy como "Xicali cocina de humo". "Sabía que si quería iniciar algo debía ser desde cero y pues me aventé al ruedo con el apoyo de mis padres, dándole toda la pasión al mundo del cerdo en sus diferentes presentaciones".

"Así que con el tiempo y teniendo a Xicali como estandarte de nuestra cocina, hemos querido hacernos de un nombre en el mundo del asado y el ahumado, pues Mexicali es punta de lanza en este tema que cada día crece más alrededor del mundo", indicó.

FUERZA CACHANILLA Y NUEVOS HORIZONTES

Aarón, quien para este punto estaba dejando ver la textura y la jugosidad de una carne ahumada que dejaba su sello particular en el paladar, señaló que actualmente se siente contento de ver más gente interesada en el mundo parrillero.

Comentó que Mexicali, conocida como la capital del carne a nivel nacional, es un orgullo para él como cachanilla, pues está siendo claro el mensaje de que en el norte hay talento y un excelente producto local. "Mexicali y no me canso de decirlo, es una tierra de oportunidades, pues en mi caso me ha permitido formarme como chef parrillero y darle lo mejor de mi cocina a mis clientes".

"Porque hoy en día lo mejor de dos mundos, que es la alta cocina con el mundo de la parrilla algún día se van a juntar, pues estamos tan conectados que no dudo que eso llegue a suceder".

"Así que conmigo pueden contar que día a día mejoraré mi cocina, tanto el lugar como mis servicios, pues los proyectos deben evolucionar y este es mi gran proyecto, de nosotros para nosotros, pues esto es Mexicali", agregó.