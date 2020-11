AMLO promete que planta cervecera no operará en Mexicali

Mexicali, BC.- El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió su gira por la entidad con la promesa de que la planta cervecera de Constellation Brands no operará en Mexicali.

“Antes quiero dar respuesta a una de las demandas desde que llegamos a Mexicali, la situación de la cervecera que por decisión de los ciudadanos se decidió que no operará la cervecera”, dijo al abrir su discurso.

López Obrador afirmó que la cervecera no se instalará en la ciudad, debido a que fue rechazada por la población a través de una consulta.

“Lo expresó así con toda claridad para que no haya ningún tipo de desinformación, nosotros tenemos palabra, no somos iguales a los conservadores hipócritas del doble discurso: le digo a la gente de Mexicali que tenga la confianza que esa planta no se va abrir”, dijo.

El mandatario solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, actuar y dar celeridad a la resolución de ley para “que se resuelva en definitiva este asunto”.