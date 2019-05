AMLO da la espalda a Marina del Pilar: Sánchez Vásquez

El candidato a la alcaldía de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez señaló que la candidata a la presidencia municipal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila miente al utilizar la imagen del presidente de México Andrés Manuel López Obrador durante su campaña y declarar que tiene todo el apoyo de manera incondicional, hecho que fue desmentido por el propio vocero del Gobierno de la República, afirmó.

“Queda tristemente demostrado que la única bandera que tienen todos los candidatos de Morena, al decir que el presidente les va a ayudar, es una vil mentira”, afirmó en conferencia de prensa, Gustavo Sánchez Vásquez.

Solicitó a los mexicalenses que no se dejen engañar una vez más por dicha candidata, mientras mostraba el documento oficial de la Presidencia de la República, en el cual se solicita explícitamente a cualquier candidato de Morena el no utilizar el nombre del Presidente con fines proselitistas.

Sánchez Vásquez señaló que en repetidas ocasiones la candidata de la coalición Juntos haremos historia por Baja California ha comentado que tiene el total apoyo de López Obrador y ha utilizado su imagen durante su campaña.

“Es mentira que los problemas de Mexicali se van a arreglar con una llamada”, enfatizó el candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de la ciudad.

En el texto señala lo siguiente: “Desautorizo a todos aquellos que pretendan utilizar elementos gráficos para fines político electorales . . . () Ya el gobierno no tiene partido ni tiene sindicato, el gobierno es de todos, y ya no va a ser como antes que el gobierno apoyaba a un partido, apoyaba a un candidato, mucho menos se va a permitir que se use dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, para favorecer a un candidato o favorecer a un partido”.

Sánchez Vásquez exhortó a los mexicalenses de la ciudad, su valle y San Felipe a considerar estos elementos, antes de emitir su preferencia y voto el próximo 2 de junio, y confió en que los mexicalenses saldrán a votar y participarán en las elecciones.