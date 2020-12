“A reventar” hospitales públicos y privados: Secretario de Salud

El Secretario de Salud de Baja California, alertó que los hospitales que atienden Covid-19 en la entidad, tanto públicos como privados, están a reventar debido a la alta incidencia de la pandemia.

“Los hospitales están a reventar, ustedes lo saben, no es un secreto, tanto públicos como privados, ahora debemos de resguardarnos, todos, y ser corresponsables”, comentó el secretario Pérez.

“Vamos a abrir más pisos, a contratar a más médicos y enfermeras, que van a estar ahí en plena navidad, el área médica está cansada”, comentó el secretario con sus hospitales al 91% de ocupación.

Las cinco camas disponibles reportadas en el Hospital General de Mexicali, son camas dinámicas, ya que se llenan o liberan en un solo turno, precisó que en un turno llegan hasta 15 pacientes que requieren valoración médica.

“Hay gente que no cree, y si se enferman van al hospital, y ahora sí ‘ayúdenme y sálvenme’, no es momento de hacer convivios, no vayan a las posadas, no es el momento de andar sermoneando, esta es la época más oscura, vamos a abrir más pisos en los hospitales, y los llenaremos, esto es de corresponsabilidad”, declaró Pérez.

“El día de ayer se gira para que no se permitan los casinos, sobre ruedas al 50%, y no se permitirán en las colonias más contaminadas, ahí se van a acortar y disminuir las conglomeraciones, esta es la temporada más riesgosa”, aseveró.

“No es tiempo de conglomerarse, no es tiempo de hacer filas para ir a comprar pan, eso solo va a provocar que se enfermen sus seres queridos. Lo que se busca es romper y se continuarán restringiendo actividades”, explicó.

Señaló que en los últimos 40 días hay una explosión de casos, desde 1 de diciembre no se ha roto el record estatal, hay un descenso, no obstante, eso no significa que el panorama sea positivo.

En la entidad se han contagiado 30 mil 664 personas de coronavirus (412 en las últimas 24 horas), de las cuales han fallecido 4 mil 192, 41 de un día a otro, reveló el secretario Pérez Rico.

Mexicali salió del top 20 de los municipios con más casos activos en el País, llegando al peldaño 22, considerando 431 casos activos entre la ciudad, San Felipe y el Valle de Mexicali

Tijuana se lleva el récord con 200 casos nuevos de un día a otro, por ello advirtió que vienen más restricciones.

Un total de 205 personas están intubadas en los hospitales Covid de la entidad; la ocupación global de los hospitales es del 85%; las camas disponibles bajaron a 122, y los ventiladores disponibles a 121, hay 554 pacientes internados por Covid-19 en la entidad.

Los casos activos del Estado subieron de 882 a 912; Mexicali baja de 423 a 412, Tijuana sube de 163 a 211; Ensenada baja de 187 a 186; San Quintín baja de 42 a 35; Tecate de 26 a 29; Rosarito baja de 21 a 20; y San Felipe baja de 20 a 19.

Mexicali acumula 13 mil 203 contagios a lo largo de la pandemia (129 nuevos); Tijuana 9 mil 945 (200 nuevos); Ensenada 4 mil 421 (55); San Quintín 1 mil 106 (1); Tecate 1 mil 011 (2); Rosarito 583 (7); San Felipe 395, declaró Pérez.

Las muertes por Covid en Mexicali ascienden a 2 mil 026 personas (14 nuevos); Tijuana 2 mil 037 (16); Ensenada 593 (9); Tecate 150 (1); Rosarito 58 (1); San Quintín 49; y en San Felipe cinco, actualizó.

El secretario advirtió que las 1.4 millones de vacunas que fueron anunciadas para México, no son suficientes para el 65% de las población, para que se logre una protección de rebaño.