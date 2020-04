“A mi edad, lo que queda es protegerse y nada más"

MEXICALI,B.C.-Protegiéndose lo más posible del contagio por Covid-19, el señor Servando Romero de 80 años de edad, pasa sus tardes en su domicilio junto con su esposa en la colonia Villa Lomas.

Expresó que esto se debe a que de manera reciente, lo mandaron a descansar de su trabajo como "viene viene" en la plaza Juventud 2000, ya que forma parte del grupo vulnerable de contagio.

Indicó que dentro de su empleo, lograba sacar para los gastos de la casa, pero que desde hace un mes que no trabaja, no cuenta con ingresos para comprar lo necesario.

"Me mandaron a descansar por la edad, me dijeron que ya no podía estar ahí y tenía que resguardarme pero pues como le hace uno si no tiene con que comprar las cosas".

"Y pues es que a esta edad ya no le dan trabajo a uno y yo ahí he estado desde hace 5 años y me dijeron que ya cuando pasara todo eso volviera, pero pues quien sabe", expresó.

Apoyo

El señor Servando Romero quien debe hacer un esfuerzo para estar de pie, indicó que a pesar de la contingencia y el no recibir un ingreso, uno de sus hijos lo apoya con lo que se pueda.

Señaló que lo visitan a veces por las tardes y lo llevan por el mandado rápido para no estarse exponiendo mucho, así que de esa forma puede ayudarse un poco.

"Un hijo viene y nos apoya para ir por el mandado, pero pues no es siempre y pues tenemos que hacer rendir lo que tenemos, pues quien sabe cuanto dure todo esto", mencionó.

Debemos cuidarnos

Don Romero, expuso que a pesar de tener 80 años de edad, da gracias a Dios de no dolerle nada, pero que lo mejor es cuidarse en estos momentos, porque las noticias llegan a causarle miedo.

'Apenas se murió un sobrino, al parecer por coronavirus y pues estaba sano, así que pues uno se pone mal al saber noticias tristes y si vemos todo eso, la verdad nos da para abajo".

"Porque ya están diciendo que a nosotros no nos va a atender, así que los que ya estamos mayores y si podemos, lo mejor es poder cuidarnos".

"Así que no se expongan, y pues ahora que acabe todo esto, esperemos que pueda volver a trabajar, porque siempre habrá necesidades y tenemos que cumplirlas", mencionó.

