A menos de la mitad las ventas en dulcerías por contingencia sanitaria

MEXICALI,B.C.-Hasta en un 60% se han reducido las ventas en dulcerías ubicadas a los costados del Parque del Mariachi por la contingencia sanitaria del Covid-19, implementada por los gobiernos municipal y federal desde el pasado mes de marzo.

Esto es lo que reportan encargados de distintos locales de la zona, quienes señalaron que solo algunos de sus clientes se mantienen laborando ante las restricciones sanitarias.

“Las ventas bajaron considerablemente, poquita gente que anda trabajando son los clientes que nos están visitando” comentó Guadalupe Chávez de la dulcería Guadalajara “no se va a festejar el Día del Niño, no hay clases, no hay piñatas, pero no deja de haber, ahí poquito vamos saliendo adelante”

Guadalupe reconoció en sus ocho años trabajando para el negocio de las dulcerías no se había visto una situación parecida, debido a que por la contingencia se han estancado todas las ventas relacionadas a los festejos del Día del Niño, tales como dulces y piñatas.

Asimismo, la suspensión a los sobre ruedas aprobada por la administración municipal también ha sido un golpe indirecto al negocio.

“Nosotros tenemos muchos clientes que trabajan en los sobre ruedas, en las carretitas, en los puestos de venta de dulces, de aguas, de todo ese tipo de cosas, y pues realmente no están trabajando” admitió Pablo Díaz “mientras no se reactive esto, no se va a reactivar nada”.

El encargado de la dulcería Oriana resaltó que actualmente se encuentran sobreviviendo gracias a la venta de otro tipo de productos como botanas o frituras, así como arroz, azúcar, frijol y otros productos de la canasta básica.

Otra de las afectaciones que sufren dulcerías locales es la falta de clientes provenientes de los Estados Unidos, quienes debido a las restricciones implementadas por el vecino país dejaron de cruzar a Mexicali para surtirse de este tipo de productos.

“Tenemos muchos clientes de Estados Unidos que no pueden venir, y no vienen” comentó Pablo “ahorita no pueden venir porque nomás puro residente está saliendo y entrando, entonces viene muy poquita gente”

Encargados de otras dulcerías en la zona, quienes prefirieron mantenerse anónimos, confirmaron que en general las ventas del sector han caído en más de la mitad, debido a que por la contingencia sanitaria se cancelaron fiestas y celebraciones, así como el cierre de escuelas.