A fin de Febrero los adultos mayores serán vacunados

Las jornadas de vacunación contra el Covid-19 para los adultos mayores en Baja California, arrancarán a finales de Febrero, a través de puntos fijos y móviles para comunidades alejadas o personas que no puedan trasladarse, precisó el titular de la Secretaría de Salud.

El secretario Alonso Pérez Rico, reiteró que todos los adultos mayores que quieran, serán vacunados, pero habrá un orden de prioridad, iniciarán con los más longevos, con más enfermedades y que se encuentren en zonas de mayor riesgo de contagio.

Para ubicar a las personas prioritarias en vacunación el Gobierno del Estado pidió a la población de la tercera edad, registrarse en la plataforma https://www. bajacaliforniasalud.org/ vacunacovid19/ .

Además del registro en la plataforma estatal, los adultos mayores también deben registrarse en la nacional en el enlace https://mivacuna.salud.gob.mx/ index.php .

El secretario recordó que la tercera remesa de vacunas anti-covid llegará a Baja California entre el 14 y el 16 de febrero, destinadas para la segunda dosis de la primera línea de los trabajadores de la salud con alrededor de 13 mil dosis.

Una semana después de la fecha mencionada, aplicarán la vacuna a las personas de la tercera edad, iniciando con la población más vulnerable, al ser los de mayor prioridad, declaró.

“Quiero aclarar porque hay mucha incertidumbre de si me registro, o no me registro en cuántas plataformas, como el presidente lo ha dicho, todo bajacaliforniano que alce la mano y diga ‘me quiero vacunar’, lo vamos a vacunar, si es necesario yo lo registro ese día”, dijo.

“Si tiene 60 años o más, vamos a cumplir el plan de vacunación, nos vamos a alinear, va a entrar la categoría de arriba de 80 años, seguido de 70 y 60 años, en prioridad a los que tengan comorbilidades y estén en sitios de alta incidencia, con el fin de ser equitativos”, declaró.

Las personas prioritarias para recibir la vacuna, serán elegidas a través del censo estatal, con base a su edad, comorbilidades y el riesgo de contagio según la incidencia de la zona donde viva, mencionó.

“Estén muy tranquilos todos los que ya se registraron, si no les han hablado, no se nos desesperen”, mencionó el secretario.

Qué tan rápido avancen en la vacunación, depende 100% de cuánta vacuna llegue, Pfizer reactivó la promesa de entregas cada semana a partir del 14 de febrero, no obstante, todavía hay incertidumbre en las fechas y que otros laboratorios podrían mandar vacunas.

El Gobierno concilió la vacuna Sputnik, estará en el territorio mexicano muy pronto, adelantó que se van a tener varias vacunas aplicándose al mismo momento en Baja California.

“Por lo menos les van a avisar una semana antes, a quién vamos a vacunar y en dónde, esperemos un poco más, hay muchas especulaciones por las compras que se están haciendo aparte, no hay una sola vacuna comercializada en el territorio mexicano”, informó.

“Se debe registrar en la plataforma federal, y en la estatal para segmentar, si no puede hacer el registro en línea, se puede acercar a su centro de salud, o la Secretaría para el Bienestar”, precisó.

“Al final del mes iniciamos la vacunación de los adultos mayores es un tema técnico médico, estamos adoptando las mejores prácticas de países donde ya lo desarrollaron”, comentó.

Señaló que hasta el día que le hablen al ciudadano para darle fecha, le van a decir que vacuna le van a aplicar, y ese dato lo deben de apuntar y memorizar, para que en la segunda dosis le apliquen la misma.

Hasta el último corte, se han registrado en la plataforma estatal, 48 mil 409 adultos mayores, de los cuales 9 mil 056 son de Ensenada, de Mexicali 19 mil 939, de Tecate 638, de Tijuana 18 mil 043 y de Rosarito 733.