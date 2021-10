A desactivar ‘una bomba’

Apoco menos de seis meses de tener su última pelea, el boxeador sanfelipense y campeón mundial minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Elwin “La Pulga” Soto (19- 1, 13Ko`s), volverá al ring en busca de seguir defendiendo su título ante el puertorriqueño Jonathan “La Bomba” González (24-3, 14Ko`s).

Apenas el 8 de mayo pasado, Soto defendió por tercera ocasión su cetro del mundo ante el nipón, Katsunari Takayama, lo que representó una gran pelea y avance en su corta trayectoria dentro del boxeo.

Además comentó “cualquier rival que valla contra mí, va querer quitarme el título y sabemos que tenemos que estar preparados para eso, no hay rival fácil en el boxeo” añadió.

Te puede interesar: Sigue el minuto a minuto de Águilas vs Charros

Sobre su preparación para este combate junto con el entrenador Agustín Pacheco, el equipo hizo una preparación en el Otomí, para después pasar a Mexicali y cerrar dos meses y medio de preparación para esta pelea.

“Realizamos una fuerte preparación en el Otomí que duro aproximadamente 21 días, para luego bajar aquí a Mexicali, pero si me avente una preparación de tres meses o dos meses y medio aproximadamente” “Siempre me mantengo activo y entrenando si estoy en San Felipe siempre me la paso ahí entrenando, si estoy en Mexicali aquí con Pedro Báez también de igual forma me la paso entrenando” comentó Soto.