70 internos del Cereso en Mexicali sospechosos de Covid-19

El Secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, reconoció que se realizó un nuevo recorrido por el Centro de Readaptación Social de Mexicali con la finalidad de no tener brotes de Covid-19 dentro de las instalaciones, pues ya se presentaron por lo menos 2 fallecimientos de internos que presentaban sintomatología similar a la del Coronavirus.

La Secretaría de Salud de Baja California informó que se revisaron a 2 mil 328 personas privadas de la libertad, de los cuales 70 son sospechosos, mismos al los que se les realizará una prueba para detectar o descartar Covid-19 dentro del Cereso en Mexicali.

El Dr. Pérez Rico, detalló que sí se le realizó la prueba a 11 personas que laboran en el Cereso de Mexicali por presentar síntomas, de las cuales 9 resultaron positivos y los 2 restantes fueron descartados.

“Ya pusimos a un equipo de epidemiología de la Secretaría de Salud para que en conjunto con las autoridades de sanitarias encargadas del Cereso, trabajemos en como podamos cortar cadenas de transmisión de Covid en forma inmediata, efectiva y así evitar brotes masivos en ese sentido”, declaró el Secretario.

Reconoce que al interior del Cereso de Mexicali, se presentaron ya 9 casos de personas infectadas dentro del personal del centro penitenciario.

Lo que resalta en el caso particular del Cereso de Mexicali, es que al personal ya se les realizó la prueba correspondiente, no así a las 70 personas privadas de la libertad que fueron catalogados como sospechosos. Si bien el Secretario de Salud indicó que se van a muestrear, todavía no se tiene el muestreo confirmado.

“Tenemos 70 sospechosos de esos 2328 pacientes los cuales se van a muestrear y en cuanto estén los resultados lo diremos e hicimos 11 pruebas a personal que labora en esa institución porque presentaban sintomatología, de los cuales 2 salieron negativos y 9 salieron positivos” puntualizó el titular de Salud en el Estado.

Aseguran que las acciones realizadas en los Ceresos son las adecuadas porque a 2 meses de tener la presencia activa de la epidemia en la entidad, se están presentando los primeros casos en la comunidad penitenciaria, lo cual, dicen era de esperarse.