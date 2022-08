5 Cachanillas buscarán un lugar para el campeonato mundial de adultosde taekwondo

Un total de cinco mexicalenses buscarán ganarse un lugar para el Campeonato Mundial de Adultos de Taekwondo que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre en Guadalajara, Jalisco.



Se trata de Leslie Soltero, Anel Félix, Camila Márquez, José Silva y de Brayan Quintero quienes tratarán de representar a México en esta justa internacional.



Ante este llamado, Camila Márquez se mostró emocionada por recibir esta oportunidad de pertenecer a la Selección Mayor.

BAJACALIFORNIANOS EN BUSCA DEL MUNDIAL



“Al principio no supe cómo reaccionar, primero me quedé en shock, ya después recibí mensaje de mi hermano quien es mi entrenador, felicitándome y diciéndome que todo este trabajo que llevamos de añosestá dando sus frutos”, expresó la atleta de 18 años.“En definitiva es ganar ese lugar para asistir al Mundial, a mediano plazo es continuar entrenando para traernos un Campeonato Nacional y siendo un poco más específica me gustaría tener un balance entre miescuela y el deporte”, concluyó Camila.

NOMBRE DIVISIÓN MUNICIPIO

Leslie Soltero -67 kilogramos Mexicali

Anel Félix -57 kilogramos Mexicali

Oscar Navarro -80 kilogramos Tijuana

Bertha Páez -57 kilogramos Tijuana

Camila Márquez +73 kilogramos Mexicali

José Silva +87 kilogramos Mexicali

Brayan Quintero -54 kilogramos Mexicali