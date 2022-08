40 Grados se declara listo para el arranque en la TDP

MEXICALI, Baja California. El equipo mexicalense de 40 Grados se declaró listo para la Temporada 2022-2023 en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) que estará comenzando a finales de agosto.



La escuadra cachanilla se encuentra ubicada en el Grupo 18, compartiendo la zona con el equipo de Rosarito FC, Gladiadores FC, Tecate Fútbol Club y London FC.



“Respetamos a todos los rivales, practicamos mucho en la estrategia, para nosotros los cuatros equipos que estarán con nosotros son muy buenos, hay que trabajarle duro cada semana para lograr los objetivos, al principio algunos comienzan a nivel bajo pero conforme avance el torneo suben de nivel”, comentó la Presidenta del Club, Nohemí Salazar.

Así mismo, Salazar recalcó que los jugadores que conformarán este equipo tienen edad de entre 14 a 21 años.



“Es un equipo conformado por jugadores de Mexicali, del Valle y uno solamente de San Luis, son chicos jóvenes que tienen el objetivo de jugar en una Primera División o en su caso en una Liga Premier, tienen ya más de tres meses haciendo pretemporada”, agregó.



Finalmente, el debut de 40 Grados se estará llevando a cabo el próximo 28 de agosto en el Campo Unidad Deportiva de Baja California a partir de las 16:00 horas ante London FC.

Cortesía

CALENDARIO 40 GRADOS



Jornada 1

vs London FC



Jornada 2

en Gladiadores FC



Jornada 3

Descanso



Jornada 4

en Tecate FC



Jornada 5

vs Rosarito FC



Jornada 6

en London FC



Jornada 7

vs Gladiadores FC



Jornada 8

Descanso



Jornada 9

vs Tecate FC



Jornada 10

en Rosarito FC



Jornada 11

vs London FC



Jornada 12

en Gladiadores FC



Jornada 13

en Tecate FC