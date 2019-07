La policía Federal

…y vivieron felices para siempre”. ¿Ha leído o escuchado esta frase alguna vez en su vida? Tal vez muchísimas veces, pero la realidad dista mucho de estas palabras que significan un sueño de muchos.

Para los políticos esto ya no pasa, ya no pueden vivir felices por siempre porque todo cambia y los orilla a trabajar, ¿qué he dicho? Sí, a trabajar como cualquier mortal. Hagamos memoria.

Hace años, bueno todavía, pertenecer a un partido político que gobernara en ese momento su lugar de residencia, era una oportunidad de conseguir chamba, sobre todo uno que otro baquetón que se inscribía en la fuerza aérea burocrática, o sea los aviadores, los que no trabajan pero si cobran.

Ahora se habla de una 4T, donde se ha decidido acabar con la corrupción y con todos los malos hábitos que se tenían al gobernar, pero lo más importante acabar con estas prácticas de tener empleados que no hacen nada pero si cobran. Claro que se han llevado entre las patas a muchos que si trabajan y otros que hasta han mejorado los sistemas en algunas dependencias o instituciones, pero eso no importa.

Por supuesto que soy de los que apoyan acabar con los “aviadores”, pero parece que no en todos lados, me explico, en nuestro país hemos conocido a un sin número de maestros que han entregado su vida a la docencia, y tal vez reciban una baja pensión; también hemos conocido casos de maestros amigos de los dirigentes que consiguen tener más de una plaza y se jubilan hasta con otros cargos, estoy hablando aquellos que andan acompañando a los dirigentes sindicales que no acuden a las aulas pero si a los plantones, bloqueos de carreteras y vías férreas, etc., algunos fueron despedidos y ahora parece que regresarán.

Otro de los problemas por un falso amor, lo hemos visto esta semana con los policías federales que se han manifestado en su sede en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Su amor por el presidente Andrés Manuel López Obrador no fue para siempre, ni la felicidad. Escuché a muchos policías gritando consignas en contra de López Obrador. Cientos de policías federales que no están de acuerdo con integrar a la Guardia Nacional, están en su derecho de ello, quieren que los liquiden algunos, otros no pasaron los exámenes y por ello están a disgusto, otros más no están de acuerdo en que se les asigne una zona y se queden ahí, porque perderán los viáticos que les entregaban cuando salían por un tiempo a diferentes plazas del país.

Pero también el haberlos llamados “Fifís” por el director del INM, Garduño, o que López Obrador continuamente diga que la policía federal era corrupta, pues también les caló.

Cierto es que durante el gobierno de Felipe Calderón, los policías federales gozaban de estancias largas en hoteles, si no eran cinco estrellas, eran los más limpios, económicos y ubicados en un lugar “estratégico”. Tenían dinero para comer en restaurantes y demás. Claro que cuando se les mandó a Chiapas a lugares insalubres y nada cómodos, pues protestaron, los militares están acostumbrados a ir a la sierra y dormir a la intemperie sin comodidades, aunque las tengan en los cuarteles. Todos esto tiene un pero, si se van estos policías federales ¿a dónde van ir a parar? Uno, con los cárteles como pasó con los Zetas y dos, que sería lo más conveniente, ir a formar parte de las policías estatales. Este fin de semana se decidirá el destino de cientos de policías federales, mientras que no se descuide la vigilancia en carreteras y otras zonas de conflicto.









* El autor es periodista independiente.