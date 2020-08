Sí se la creyó ser Jenni Rivera

La actriz Samadhi Zendejas tiene un vínculo muy especial con la fallecida Jenni Rivera, a quien interpretó en la bioserie “Mariposa de Barrio”, su entrega al personaje fue tal que le costó trabajo desprenderse de éste una vez terminado el programa.

Así lo declaró en entrevista para este grupo editorial, ya que desde el pasado martes la serie volvió a transmitirse por Telemundo.

“El que me estuviera preparando siempre como con ella, todo el tiempo la estaba imitando, nunca descansaba, llegaba al trabajo y me ponía a ver sus entrevistas y la imitaba, ya me sabía las entrevistas de memoria, empecé a escribir con la mano derecha, yo soy zurda…

“Me costó mucho salirme de ese personaje, de hecho seguía audicionando después en otros personajes y me decían: Es que sigo viendo a Jenni Rivera. Y yo decía: es que no me la puedo sacar, estuve tanto tiempo imitándola que sí fue como que algo medio fuerte”, dijo la actriz.

Zendejas dijo sentirse agradecida por la respuesta del público por su trabajo como la “Diva de la Banda”, pues poco a poco fue ganándose el cariño de los fans de la fallecida cantante sobre todo por el mensaje de superación que se mostró en la serie.

“Que podamos ver cómo fue el manejo de su éxito, cómo empezó a transformarse, es una invitación también a todas las mujeres a cómo podemos dejar todo el maltrato familiar y la violencia intrafamiliar dentro de casa, y claro que se puede salir de ahí.

“Estamos acostumbradas a que cuando una ya es mamá, se le juzgue y ya es una fracasada, cómo va estar tocando puertas sí ya es mamá, entonces es una mamá soltera, pero ella lo hizo, sin ningún recurso, sin dinero y eso es lo que cuenta la serie, me gusta como mensaje”, señaló.

DISFRUTA EL ANTAGONISMO

En una faceta distinta a la que se le conoció en “Mariposa de Barrio”, Samadhi disfruta haciendo del papel antagónico en la teleserie “Falsa Identidad” la cual está en grabaciones de su segunda temporada. “Aquí me toca hacer la sexy, buenona, mala; fue un cambio radical no sabes cómo me costó transformar mi cuerpo”, compartió.