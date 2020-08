Latinos llevan el terror al bosque

MEXICALI,B.C.- La industria del cine de terror está mayormente ocupado por películas estadounidenses con un elenco que, en muchas ocasiones, carece de diversidad, por eso los creadores de “Murder in the Wood” hicieron una película con personajes100% latinos.

Esta cinta lleva el terror hasta el bosque, donde hasta el personaje de la amorosa abuela latina tiene un papel muy importante. Soledad St. Hilaire, quien personifica el emblemático rol de la abuelita sobreprotectora en la cultura latina, habló para este grupo editorial sobre la relevancia de mostrar a un elenco completamente latino sin estereotipos en una cinta de terror.

“No he visto yo un elenco (latino) en una película de horror, y esta rompe la línea, es como muévanse que estoy llegando, por eso me encanta. “Nunca es tarde cuando la dicha es buena, dice el dicho, entonces lo que me encantó es que el director y productor, y la escritora productora eso fue lo que ellos pensaron hacer, traer un latino de diferentes lugares, que nacieron en diferentes lugares”, comentó la actriz de origen panameño.

Dirigida y producida por el cineasta mexicano Luis Iga Garza y escrita y producida por Yelyna De León, con Danny Trejo como uno de los personajes importantes en la cinta, ‘Murder in the Woods’ busca la representación cultural. “Necesitamos traer nuestra cultura a Hollywood, porque solo somos el 3% que estamos en Hollywood y no es justo, que el 97% lo tengan otras personas, tenemos que hacer algo y que mejor que Murder in the Woods”, dijo Soledad.

El filme estrenó el viernes 8 de agosto en los autocinemas en Estados Unidos, mientras que el lanzamiento en digital y on demand será hasta el próximo 14 de septiembre.

SINOPSIS:

Se centra en un grupo de amigos universitarios que planea un viaje para celebrar una fiesta de cumpleaños en una cabaña en el bosque. Contra el deseo de su abuela (Soledad St. Hilaire), Jesse (José Julián), un tipo solitario, decide irse de viaje con sus amigos.

De forma inmediata, tiene un flechazo con Fernanda (Jeanette Samano), una joven de Chicago con un carácter dulce a quien no ha visto en años. Fernanda está en la ciudad visitando a su prima Chelsea (Chelsea Rendon), una escandalosa que está lista para celebrar su cumpleaños y planea el desenfreno total con su novio Gabe (Jordan Diambrini).

En el último segundo se suman Jule (Kade Wise), el payaso de la clase, y Celeste (Catherine Toribio), que está completamente fuera del alcance de él. Poco después de llegar a la misteriosa cabaña en el bosque, el grupo de jóvenes descubre los secretos oscuros que ésta alberga y tendrán que luchar por sobrevivir.