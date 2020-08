Kurt crece gracias a las redes sociales

Hablar de Kurt es hablar de la nueva oleada de cantautores que están conquistando el pop en español recientemente, quien con sus letras y baladas ha logrado ganarse su lugar en la música actual.

Junto a otros talentosos compositores jóvenes, el originario de Sinaloa es uno de los músicos independientes con más popularidad en la actualidad, sobre todo en redes sociales donde es común escuchar sus canciones.

“Yo he sido muy bendecido, a mí muchos artistas ya reconocidos me han abierto las puertas de su público, no solo para abrir conciertos, sino el poder tener a Luis Fonsi en el primer disco, el poder tener a Tommy Torres, el poder compartir con Alex Ferreira.

“Muchas personas me han ayudado, entonces lo que nos corresponde a nosotros es ayudarnos entre nosotros, y se siente muy bien que todos nos conocemos, todos colaboramos, nos tiramos buena onda y nos da felicidad el éxito de todos”.

Así lo compartió el cantante en entrevista para este diario, quien está promocionando su más reciente sencillo “Roto”, el cual llega en un momento donde todos están rotos, explicó.

Creo que ahorita todos de alguna manera estamos rotos, ya sea por alguna distancia entre la persona que quieres o muchas relaciones terminaron por todo lo que está pasando, por el aislamiento, muchas personas perdieron su trabajo.

“Quise mostrar esa vulnerabilidad que existe ahorita para todos y que pudiéramos tener una canción que representara ese sentir”, dijo el intérprete de “Mujer Perfecta”.

Kurt, también señaló que ha utilizado la música como escaparate en estos días de confinamiento, donde ha podido expresarse a través de sus letras.

“Fue en la manera en la que pude continuar avanzando, sentir que no estoy frenado, porque creo que todos nos frenamos, inclusive muchas cosas de la música, los conciertos están frenados; lo único que me mantuvo cuerdo fue el poder seguir adelante con la grabación de este nuevo disco”, finalizó.

Roto” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales así como el video oficial en su canal de YouTube. Este sencillo formará parte de su nuevo disco, el cual aún está producción pero alistándose para su estreno próximamente.