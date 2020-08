Bobby Soto se proyecta en cine de EU

En medio de diversos cuestionamientos sobre la representación latina, el filme “The Tax Collector” estrena este viernes en DVD y Video On Demand, con Bobby Soto y Shia LaBeouf como protagonistas de la cinta.

Bobby Soto habló en exclusiva con este grupo editorial sobre la importancia de mantener siempre la representación latina en el cine, siendo esta película un ejemplo de ello. “Gracias a Dios que David Ayer, el director de esta película, que quiso hacer una película con latinos y chicanos en el centro de la película, somos afortunados porque no tenemos eso en Hollywood.

“En la industria no tenemos gente que es como Jay Z, Oprah, Jamie Foxxo Denzel (Washington), gente que tiene muchísimos años ahí en la industria trabajando, ayudando a su gente y todo eso.

“Nosotros no tenemos nada, ni una persona allá arriba que pueda decir: Ah, mira voy a buscar por los jóvenes que yo voy a entrenar, educar y ayudar a convertirse en los mejores para continuar nuestro legado, pero la cosa es que no hay”, explicó vía zoom.

“The Tax Collector”, también se suma a un ambiente político que se está viviendo en Estados Unidos sobre el racismo, por eso según Soto su tarea es ser rostro de lo que hace falta en la industria de Hollywood.

“Yo tengo responsabilidad de las personas que se parecen a mí y esta película es algo muy grandísimo porque toda la gente va a ver a un chicano de principio a fin, y eso es muy importante para nosotros porque con eso, si la gente la ve Hollywood va a poner más dinero en las películas que tienen más chicanos, latinos enfrente de la cámara”, explicó.

Finalmente, el también actor de "Narcos México", dijo que su situación no es ajena a la de David el personaje que realiza en la cinta. “Yo y él tenemos una vida casi igual, de unas cosas que pasaron en la película, no como la acción y todo eso, pero yo fui criado en un mundo muy similar, y basados en las decisiones que nosotros tomamos sobre la vida que queremos tener, yo elegí ser actor pero en este filme no es el mismo caso.

“En su caso, él tiene que sobrevivir, mantener el legado o lo que está pasando en su entorno familiar, él tiene mucho sobre sus hombros que si no lo hace, la gente te va a mirar diferente.

Pero ¿qué tipo de vida es esa? Así que debes continuar haciendo las mismas cosas, para mí fue un reto basado en mis decisiones de no hacer nada malo”, concluyó.