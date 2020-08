Se recupera con el cariño de sus fans

MEXICALI,B.C.- Para Jovanny Cadena la vida le ha dado una segunda oportunidad para seguir comunicándose a través de su música, luego de que el añopasado sufriera un fuerte accidente automovilístico y hoy en día sigue celebrando la vida con su nuevo sencillo “No queda nada”.

El joven cantante habló en entrevista con este diario sobre su nueva música así como el cariño de sus fans y el apoyo familiar lo han ayudado a sanar después del accidente, donde sufrió de 6 costillas rotas y un pulmón perforado. “Me han servido muchísimo las muestras de cariño de toda la gente y de mi familia también que no me han dejado solo, en esta etapa de mi vida pero también el apoyo de la gente, de todos los detalles que me han llegado desde el momento en que sufrí el accidente. “

Así como también nos hemos dado cuenta que han crecido los seguidores, han crecido las vistas, entonces es un indicador muy bueno, de que estamos haciendo las cosas bien”, comentó el cantante. De igual manera, dijo que luego de permanecer en ‘cuarentena’ desde hace más de un año derivado del accidente, por lo que se siente listo para regresar a sus actividades cotidianas.

“Ahora sí que listo para volver a los escenarios, ya todas las heridas o secuelas que había ya han estado sanando y aquí andamos”, declaró. ‘Ya no queda nada’ estrenó apenas hace una semana y el vídeo oficial que se realizó en Guadalajara, ya cuenta con más de un millón de vistas en su canal oficial Jovanny Cadena y su Estilo Privado en YouTube.