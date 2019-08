Inconforme con su salida

Osiris Orozco, el concursante de “MasterChef Mx” más controvertido por sus fotografías con poca ropa que comparte en las redes sociales, dijo sentirse inconforme por su salida de la nueva temporada el pasado domingo.

En entrevista para este diario, el ex participante dijo que para él otros concursantes tuvieron peores postres, por lo que no le pareció justa su salida, sin embargo se siente agradecido por la segunda oportunidad que se le brindó en “MasterChef MX: La Revancha”.

“Yo creo que a los que llamaron es a los que mejor cocinan y como los más polémicos, como que generaban cosas en redes y yo creo que entre tanta ‘encueradera’ dijeron tráiganse a este que mínimo nos va a jalar las redes sociales”.

Desde su participación en la temporada pasada en el programa, Osiris se convirtió en el concursante con más seguidores por sus fotografías controversiales y ser el más apoyado por la comunidad LGBT.

“A mi me da mucho orgullo… la verdad es que es algo padre porque cuando ya pasó toda cajeteada que me sacaron pensé que me iban a tragar en las redes sociales… pero aún así eran comentarios de te queremos, te apoyamos, los comentarios fueron muy positivos”, compartió.

En esta edición, los concursantes y hasta el mismo Chef Benito Molina, han criticado la forma en que se está editando el programa y la manera en que se están presentando a los participantes, lo que provocó la reacción de los televidentes.

En esta situación Osiris se dijo estar de acuerdo a la forma en que se está proyectando el programa.

“Yo creo que lo están editando de otra manera, no sé a qué se deba pero también los retos están más difíciles, los Chefs están más fuertes y el Chef nuevo que llegó también modificó todo, pero todo es parte dé.

“Todos los cambios son buenos y es importante que se hicieran, en vez de que sea algo en contra creo que es a favor para todos”, concluyó.