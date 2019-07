Fue una señal de vida: Obeth

Las segundas oportunidades no se presentan todos los días y eso le quedó muy claro a Obeth Aguilar, el participante de MasterChef Mx: La Revancha, quien fue el primer expulsado de esta nueva temporada.

Después de haberse alejado de la cocina, el originario de Veracruz tomó su salida como una nueva señal de vida, para retomar los cuchillos y volver a dedicarse a la gastronomía.

Así lo expresó el ex participante, en entrevista para este diario vía telefónica, quien dijo que los nervios fueron los culpables de su salida del primer programa de la nueva temporada del reality show.

“Tal vez no fue por capacidad ni por conocimiento, sabía lo que estaba haciendo ya lo tenía en sí listo, no sé lo que pasó no lo pude emplastar, las ideas en la cabeza se me hicieron muchas y al último no pude sacar ni una sola”, compartió.

Sin embargo, su expulsión le sirvió para decidirse a tomar esta oportunidad como una señal para seguir dedicándose a la cocina.

“Eso fue la señal, ese es el camino, la segunda oportunidad yo creo que pocas personas las tenemos en la vida, de decir vuelve para atrás u ahora escoge otro camino diferente al que escogiste la vez pasada”, compartió.

RECIBE APOYO EN REDES SOCIALES

Los domingos por la noche, como ya es costumbre el hastag #MasterChefMx se vuelve tendencia en las redes sociales y en esta ocasión no fue la excepción, pues Obeth se posicionó en los Trending Topics de Twitter tras su salida, recibiendo el apoyo de los usuarios.

“Esperas que cuando vengan los comentarios te esperas ver hasta lo peor, pero esta vez fueron muchos apoyos de aliento y me dio una fortaleza tremenda. Porque te voy a ser sincero ser el primero son una de las emociones más fuertes de todos los participantes que podamos tener. “Pero el apoyo de la gente, de la familia y de la gente que nos vio en la temporada pasada y sabe que tenemos la capacidad, muy bonito, mucho aliento. Pero como dicen, no todo lo que haces en MasterChef eres tú”, concluyó.