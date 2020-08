Le saca el mayor provecho

MEXICALI,B.C.- La cuarentena provocada por el coronavirus (Covid-19) le ocasionó una sensación atípica, sin embargo, con el tiempo logró encaminar sus emociones y trazarse el mismo objetivo: llegar en óptimas condiciones a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El mayor evento deportivo internacional multidisciplinario tuvo que aplazarse al año entrante por la contingencia sanitaria que sacudió al mundo entero, no obstante, la gimnasta mexicalense, Alexa Moreno, confía en poder representar a México de la forma más digna posible. “He tratado de mantener mi cabeza tranquila, de tener paciencia y de no olvidar los objetivos que tenemos por delante.

He tratado de mantenerme en la mejor forma posible y aunque al principio fue un ‘shock’, después de mentalicé en tomar decisiones para cuando volviera a entrenar”, expresó Moreno. Fue en una entrevista que organizó el Centro Deportivo UABC, donde la primera medallista mundial en la gimnasia mexicana, confesó que también disfrutó la ausencia del deporte en el primer semestre del 2020.

“He disfrutado estar en mi casa porque hacía mucho que no estaba ahí por mucho tiempo. Disfruté estar con mis papas, la presencia de mis hermanos y hacer todos los ‘hobbies’ que tengo, tales como ver series y películas, además de dibujar y leer”, dijo.

“Tenía pensados algunos cambios en mi rutina antes de la pandemia, pero ahora tengo más tiempo para seguir probando. Ahorita no tengo competencia programadas y lo aprovenecesita de aparatos para poder realizarse y ante ello, la pupila de Alfredo Hueto optó por correr distancias largas en vez de ejercitarse con herramientas en casa.

“El regreso a la actividad no me costó tanto porque es algo que hago desde hace muchos años. El movimiento siempre está presente y solo faltaba fuerza. Más que nada hice parado de manos en mi casa, posturas, abdominales y correr porque sabía que me iba a costar mucho la resistencia”, subrayó.

Finalmente, la atleta de 25 años de edad habló de sus planes en los próximos meses, así como de las metas que aconseja seguir para los deportistas que vieron frustrado su sueño de participar en las Olimpiadas durante el año en cursocharé”, expresó.

La gimnasia artística es una disciplina que aunado a un estado físico atlético,“Mi entrenador (Hueto) quiere que nos vayamos a otro país de campamento, sobre todo a Corea porque ahí las instalaciones son lo máximo y es el lugar que más le ha gustado para entrenar”, declaró.

“A los atletas les diría que se traten de enfocar en el día a día, que procuren mantenerse lo mejor que puedan para que estén listos en el momento que puedan realizar sus actividades normales”, sentenció.

PARA SABER

MORENO TIENE PLANEADO COMPETIR EN AL MENOS DOS EVENTOS INTERNACIONALES ANTES DE ACUDIR A LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO 2021.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: ALEXA CITLALI MORENO MEDINA

FECHA DE NACIMIENTO: 8 DE AGOSTO DE 1994

LUGAR DE NACIMIENTO: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

DEPORTE: GIMNASIA ARTÍSTICA

ENTRENADOR: ALFREDO HUETO