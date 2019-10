Entendí que no debo de meterme en problemas de política: ‘El Travieso’

Los hechos de violencia presentados el jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, provocó que el ex boxeador mexicano, Jorge ‘El Travieso’ Arce, se pronunciara mediante la red social ‘Twitter’ en contra del presidente de la república mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, un día después se disculpó a través de un video y esta mañana, explicó a GRUPO HEALY, el porque de su polémico mensaje y cómo fue que decidió ofrecer disculpas hacia el titular del poder ejecutivo de México.

“Al principio lógicamente me asusté, escuchaba las balaceras y mis hijos estaban asustados. Puse un ‘tweet’ en forma de desesperado para tratar de llamar la atención del presidente y que volteara a Sinaloa”, señaló.

“El ‘tweet’ se hizo viral, empecé a recibir muchas ofensas y después tuve una llamada de un número desconocido; no puedo hablar muchas cosas pero tuve que disculparme públicamente y claro, lo hice con mucho gusto”, añadió.

El multicampeón mundial aseguró que siempre se dedicó al deporte y a poner a México en lo más alto, por lo cual aprendió a únicamente hablar de su accionar con la gente y no en temas de políticas.

“Entendí que no debo de meterme en problemas de política, en temas que desconozco. Realmente soy un deportista que siempre puso el nombre de México muy en alto y esos son temas que no me convienen porque si hablas bien se te echa encima el otro y siempre hay contras”, indicó.

“Vale más no meterme en temas de política, hay que dejar que el presidente haga su trabajo y yo me dedico a hacer cosas buenas. Cuando tocas fibras y sienten que estás lastimando a la política se ponen como locos, agresivos, entonces vale más no meterme”, sentenció.