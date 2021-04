¿Usted votaría por diputados reeleccionistas?

Los diputados de la presente legislatura se presentaron como los salvadores del estado después de haber padecido los excesos de la XXII Legislatura que aprobó, entre otras, la ley Bonilla, casi a punto de dejar su cargo la mayoría compuesta por diputados de Acción Nacional. Se dijo de ellos en su momento que habían sido maiceados, que habían sido sobornados para aprobar sin ningún recato esta ley. Después de esta legislatura todos pensábamos que los nuevos diputados llegarían, como lo prometieron, a “purificar” la vida política del estado y a dignificar la vida parlamentaria tal y como lo prometió en su momento López Obrador, pero no, resultaron peores que sus antecesores. Hoy tenemos un congreso mayoritario que proviene de Morena y que se ha dedicado a secuestrar la esperanza de los bajacalifornianos.

Han sido innumerables yerros que la población no alcanza a comprender el proceder de estos “diputados tómbola” que arribaron al poder gracias a la “Ola Lopezobradorista” y que hoy piensan y pretenden “reelegirse”, sin pedir licencia gozando de las canonjías y utilizando el tiempo y el presupuesto del congreso que les otorga la ley que ellos mismos elaboraron para poder reelegirse y perpetuarse, y si lo desean y si se los permitimos hasta por un periodo de 12 años consecutivos. Sin ningún recato ni vergüenza regresan hoy a sus distritos esperando que los electores los reciban con bombos y platillos, pero la gente debería de recibirlos con los brazos abiertos y los puños cerrados. ¿Con qué cara van a pedir de nuevo que voten por ellos?, si lo único que han hecho es legislar en contra de la sociedad, viendo exclusivamente por sus intereses, elaborando leyes que los favorezcan a ellos y a sus privilegios.

En nuestro estado, no existe ni ha existido la división de poderes, cuando menos en este corto periodo gubernamental. Ha sido letra muerta. No existe la pluralidad ni respeto a la diversidad, únicamente la imposición de un solo discurso, una sola narrativa, iniciativas que no se debaten solo se imponen por el mayoriteo. Los diputados actuales están entregados y subordinados al poder ejecutivo en contra de la sociedad. A esto ellos le llaman la 4 transformación que no es otra cosa que una regresión al pasado. Por ello, en esta ocasión los votantes tienen que pensar muy bien por quien van a sufragar y no equivocarse, de lo contrario sufrirán las consecuencias durante los próximos años. Los diputados pretenden legitimar sus fechorías en una campaña en donde no existe la equidad, tampoco la imparcialidad, porque ellos son dueños de la mesa, el equipo, el árbitro y la pelota. La última gran hazaña de estos caros diputados es haberle autorizado a Bonilla un endeudamiento de 3,000 millones de pesos y no conformes, también eliminaron la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, sumándolas como parte de la Fiscalía General del Estado que depende del Ejecutivo Estatal. La impunidad campea en nuestro estado, al igual que la anterior legislatura, los actuales diputados dejarán sus cargos y no se les fincará ninguna responsabilidad por violentar la ley. La “Ley Gandalla” y las leyes Bonilla 1 y 2 descansan en el arcón de los recuerdos de la triste historia legislativa de Baja California.

Caballo que alcanza gana: En distintos programas de televisión se han difundido los resultados de estudios demoscópicos en los que se muestra el gran crecimiento que ha tenido el ingeniero Jorge Hank, mientras que Marina del Pilar se ha quedado estancada y conserva los mismos porcentajes. Al parecer y de acuerdo a las tendencias actuales, es probable que en los próximos días se dé un empate técnico entre Hank y Marina. Poco a poco se han ido acortando las distancias y se han venido sumando muchos sectores a favor de Hank. La iniciativa privada está con Jorge ya que lo consideran el único con el liderazgo suficiente y mano firme y que ha reafirmado la importancia y el papel estratégico de la inversión para lograr el crecimiento económico. Confían que por ser un empresario exitoso, defenderá la “propiedad privada que es sagrada”. La campaña desangelada de Lupita Jones que encabeza la alianza PRI, PAN y PRD no prendió y ya se ubica en el tercer lugar.

*- El autor es economista egresado de la UABC.