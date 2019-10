Han trascurrido 51 años y ha corrido mucha tinta; mas la afrenta pública por la cuantiosa sangre derramada de jóvenes inermes ante la masacre de Tlatelolco en 1968 sigue viva…

Después de medio siglo, la consigna que brota desde la Plaza de las Tres Culturas sigue viva: “El 2 de octubre no se olvida”.

Ni se olvidará. Sigue en mi memoria desde mis 18, cuando cursaba mi último año de preparatoria. Aunque fui testigo pasivo de los hechos que se han contado infinidad de veces…la historia en mí sigue viva.

Todo quedó registrado en videos clandestinos y hasta prohibidos por aquellos años, que dramáticamente muestran la enorme desproporción entre el ejército que tomó por asalto la Plaza a bayoneta calada y los indefensos manifestantes desarmados…

Con aquel helicóptero lanzando bengalas, una de luz verde y otra, roja: ¡Listos, fuego! ¡Fuego indiscriminado! Veo infiltrados vestidos de civiles, sardos pelones con un guante blanco en la mano izquierda para identificarse entre ellos, prueba de la emboscada. Eran miembros del Batallón Olimpia que vigilaría los juegos olímpicos a punto de iniciar el 12 de octubre de aquel funesto 1968.

Cómo olvidar aquellos juegos que se celebraron a solo 10 días de una ignominiosa masacre, con una inauguración soltando incontables palomas como falsos símbolos de la paz…

Un cálculo conservador señala 300 muertos. Pero fueron muchísimos más. Que, para quienes se contagiaron “del síndrome de la negación”, apenas contabilizaron 30 fallecidos (cifra oficial). Incluso, alguien que admiro y respeto me dijo que no podían ser cientos porque nunca figuraron sus familiares y amigos denunciando los hechos. Yo, simplemente le dije: No aparecieron porque los incineraron; y los familiares y amigos -aunque vivos- estaban muertos de miedo.

Un revelador video muestra a los hijos de Díaz Ordaz besándole la mano que el tirano les impone. El presidente de México que dijo: “Salvé al país y salvé el paso de mi hombre a la historia”. Así es: ¡El 2 de octubre no se olvida!

LA PALABRA DE HOY: MASACRE

Calco semántico de la palabra en francés 'massacrer', masacrar en español significa lo mismo: “matar a alguien que no se puede defender”. De ahí, el término masacre se utiliza cuando son muchos los indefensos asesinados.

De ambas lenguas romance, del español y del francés, el origen de masacrar proviene del verbo en latín 'matteuculare' / golpear con un mazo, que en latín se dice 'matteuca'.

DE MI LIBRERO: 1968, DE VIETNAM A MÉXICO…

A mediados de septiembre de 2017 y publicado en forma póstuma, apareció el libro de Oriana Fallaci, con el título completo en italiano 'Dal Vietnam al Messico. Diario di un anno cruiciale', …

La periodista italiana fue herida y convaleciente en una cama del Hospital Rubén Leñero grabó su testimonio que pudo enviar a un medio impreso europeo. Oriana Fallaci, vivió para contarlo:

“…una idea central sobre la experiencia de Tlatelolco, en comparación con la que tuve en Vietnam: en una guerra la gente armada dispara contra gente armada; en cambio, en una matanza los soldados matan a gente inerme y no pasa nada…”

“Situada en el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua, donde se encontraban los líderes estudiantiles con altoparlantes, vi la masacre” … Imposible: ¡2 de octubre no se olvida!

*El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.