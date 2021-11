Los y las bonillistas al ataque

Hay algunas personas, fieles a Jaime Bonilla, que no se han dado cuenta que hay otra persona en la gubernatura de Baja California y que el buscapleitos de la Liber ya no es gobernador. Por cierto que ha dejado en un predicamento al gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda con el capricho de la creación de una planta fotovoltaica que, según Marina del Pilar, le costará al gobierno cerca de 6 mil millones de pesos por la cancelación de la misma. Y todavía hay quienes le siguen aplaudiendo a Bonilla.

No se han percatado que hay un nuevo gobierno con otras ideas para gobernar, un ejemplo es la iniciativa de Marina para la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, siendo congruente con la 4T, ya que el anterior gobierno la había desaparecido, por capricho. Los y las bonillistas no se han percatado que desde hace 3 años el gobierno federal tiene una secretaría llamada de Seguridad y Protección Ciudadana, que por cierto no ha protegido a la ciudadanía en estos tres años.

Ciertamente Monserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, cuando era diputada votó a favor de la eliminación de la Secretaría de Seguridad para pasar algunas atribuciones, como el sistema carcelario a la Secretaría General de Gobierno y la Policía Estatal Preventiva, la PEP, a la Fiscalía del Estado, recién creada. A la PEP se le cambió el nombre por Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, GESI, pero solo cambiaron de nombre y de uniforme, siguieron los mismos elementos. Por cierto una patrulla la pintaron de guinda y recibieron una reprimenda del Secretariado de Seguridad y siguieron los colores blanco y negro, algún lambiscón de Bonilla lo ha de haber hecho.

Se pensaría que hay congruencia de parte de Monserrat al no querer apoyar la iniciativa de la actual gobernadora, pero sabemos que no es por eso, sino por fidelidad a quien la ha apoyado el ex gobernador, aun dice que no quiere que regrese la PEP porque no funcionó, pues quiero decirle que tampoco sirvió la GESI señora alcaldesa.

Durante el bienio de Bonilla los homicidios se incrementaron entre un70 y un 200%, la cifra llego a 5 mil 953 víctimas de homicidio; 620 mujeres asesinadas de dos años. ¿Dónde estuvieron los elementos de la GESI? (fuente Zeta 2483).

La gobernadora Marina del Pilar opinó el pasado lunes sobre la actuación de 6 diputados que votaron en contra de la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana: “Me parece ruin y despreciable que manejen la seguridad de gente por temas que puedan ser políticos de carácter personal, es la seguridad de mis ciudadanos de Baja California”. La reacción de solo tres diputados bonillistas, del Partido del Trabajo, no se hizo esperar y pidieron una disculpa pública de parte de Marina: “Debe disculparse públicamente la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar por la agresión verbal a quienes votamos en contra del regreso de la PEP”.

Pero qué respondió marina a la pregunta de una reportera el pasado miércoles durante su “Mañanera” en donde sí hubo participación de reporteros no como su antecesor, Marina apuntó: “La PEP nunca se fue, solamente se cambiaron de color y de nombre”. Por lo pronto ya está el pleito cantado entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila y la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero. A la primera la acusan del regreso del PAN y a la segunda de ser una fiel bonillista. Y no estoy amarrando navajas Monserrat.

* El autor es Periodista independiente.