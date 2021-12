Mirando las noticias nacionales en la TV, en las que está hablando Marcelo Ebrad, Secretario de Relaciones Exteriores de México, con respecto a los cientos de armas- que se introducen a nuestro país y que a la vez se presentan o exponen parte de las mismas en la nota respectiva,- y que, por cierto, en el paneo que está realizando la cámara que muestra detenidamente aquel armamento motivo de la nota, resulta, en verdad una ostentación; una verdadera muestra del poderío del narcotráfico en México;-lo que a la vez, me ha motivado para escribir esta columna.

Primero: el presidente Andrés Manuel López Obrador, al inicio de su gestión dijo; palabras más, palabras menos: Conozco los motivos; las causas del crimen en México; en mi gobierno serán atacadas las causas y al mismo tiempo, lo mismo se refirió a la pobreza. Caro que yo, todo “sabiondo” todo observador permanente de esta realidad por más de treinta años, solté una risita: una risita sarcástica como las mismas sonrisas que al presidente le salen cuando se refiere y se burla de sus adversarios los conservadores, los “mentirosos, los hipócritas”.

El tema no es tan simple como Obrador se imaginó al inicio de su gestión: conozco las causas por haber vivido, este comentador, toda mi niñez y mi adolescencia en regiones de pobreza y la pérdida de esperanza de los habitantes y campesinos mexicanos de mi región; la zona semidesértica del noreste de Jalisco en donde en las rancherías solo les queda jugar baraja a la sombra de los árboles matando los días y viendo transcurrir el tiempo; los meses, los años; nada que hacer; sembrar maíz y frijol con el simple arado de palo solo muestra el atraso de México; las fuentes de empleo “brillan por su ausencia y además, tal parece, por sus hechos; los del presidente, que las fuentes de empleo le molestan si estas las producen los empresarios liberales; la Constellation Brands, es un ejemplo; pero existen muchas más evidencias.

Las armas en nuestro país, que eran menos visibles en tiempo de los gobiernos “neoliberales corruptos”, hoy sin duda a juicio de los “morenitos”, la corrupción en nuestras fronteras en aquellos tiempos era la causa fundamental de este tráfico de armamento. ¿Y hoy, en qué nos encontramos peor, a quién culpar? ¿No nos han llenado de palabrería que en la 4t no existe la corrupción, o no dijo el presidente, que él sí sabía las causas de la delincuencia en nuestro país? Las causas son evidentemente la pobreza, lo afirmo yo; pero esta no se resuelve dejando que a los campesinos de México solo les quede la esperanza de California, Texas o Chicago, por mencionar sólo estos dos estados de la Unión Americana. La mayoría de los hombres de mi adolescencia desaparecieron de sus rancherías y terminaron en algún lugar de Estados Unidos. Así de simple está la cosa.

Y para terminar la eliminación por orden de Obrador de la planta solar, anunciada por Bonilla, por parte de Marina del Pilar, solo es una muestra más de nuestra terquedad revolucionaria; la del señor presidente y la entrega de los gobernadores de Morena a Obrador. Así de simple.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.