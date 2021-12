¿Está mal la Policía o el Ministerio Público?

La pandemia por Covid-19 volcó al mundo hacia el aprendizaje digitalizado que, al parecer, llegó para quedarse.

Desde el año 2000, los ingresos de la industria del aprendizaje en línea han crecido. Aunque el interés en la educación en línea ha experimentado un rápido aumento en los últimos años, incluso antes de la llegada del virus; la pandemia ha ayudado a darle un impulso aún más fuerte.

Es así como he tenido la oportunidad de tomar unas series de conocimientos especializados en diversas áreas de la Criminalística, tanto nacionales como internacionales, que en mucho contribuyen a mi preparación en las Ciencias Forenses y por ende a mi formación profesional.

Por cada curso, taller, especialidad, maestría o certificación, etc. que tomo se forma un grupo de whatsApp; estos grupos están integrados por: Policías Municipales, Estatales y Federales; también están litigantes, estudiantes, Ministerios Públicos y federales; en algunos están integrados Jueces y otro tipo de funcionarios de los tres órdenes de gobierno; en estos grupos se comparten una serie de anécdotas increíbles.

Hoy quiero compartir una conversación de uno de esos grupos: “Compañeros buenas noches, necesito de su apoyo y experiencia, MP no me quiere recibir mi puesta a disposición, por qué un policía masculino no puede hacer inspección en su persona a una femenina, le comenté que no se utilizan las palmas de las manos.

Pero está en un plan mala onda y mi tiempo corre porque ya me pasé de tres horas, le comenté que dónde me fundamenta el término para poner a disposición”.

Otro compañero le pregunta: X q motivo la detuvieron? Le contesta: “Manejaba un vehículo robado, hace unas compras y lo visualiza lo que es el dueño el anterior dueño y reporta centro de emergencia de que una masculina va a bordo de su vehículo el cual ya cuenta con reporte de robo del día 20 de marzo. El señor reconoció su carro y reporte a cabina 911 acuden los elementos revisan el estatus de número de serie y arroja reporte de robo”

El elemento policial solicita pide al grupo lo auxilien y le comentan: …si se puede revisar a féminas siempre y cuando se cumpla con el protocolo; …será el juez de control quien determine su situación jurídica… el mp si a su criterio no está correcto, ponerlo en libertad mediante acuerdo fundado, califica la detención y ordena la retención, es el primer filtro… pon queja en la visitaduría del ministerio que el MP se niega a recibir la puesta a disposición…hay una diferencia grande entre tocamiento con fines lascivos a registrar por seguridad conforme a los protocolos. Puedes fundamentarle de acuerdo a los artículos 127, 128 y 131 fracción II del código Nacional, ahí señala la obligación del ministerio público por si no se las sabe lo ilustras y 132 III donde tienes la facultad de realizar la detención…

“al final tuve que inventar a una mujer en la inspección”…

Lo dejo como anécdota, espero no pase lo mismo en BC.

*- El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.