“Pepón” admite deuda

La racha negativa de 0-8 en los Águilas de Mexicali originó el despido del mánager, Pedro Meré, sin embargo, para Luis ‘Pepón’ Juárez, es importante concentrarse en lo que viene al ser él y sus compañeros, los máximos responsables de los resultados.

“Fue una noticia difícil (el cese de Meré), sabemos que si no damos los resultados pasa esto, pero tenemos que saber darle la vuelta a la hoja y seguir luchando. Ellos no son los que tienen la culpa (mánagers), porque nosotros somos los que salimos al terreno de juego”, señaló Juárez.

El nacido en Culiacán, Sinaloa, volvió a vestirse de emplumado tras perderse dos temporadas de la Liga Mexicana del Pacífico por lesiones en su espalda, no obstante, aceptó que su regreso ha sido extraño.

“Los primeros días fueron cómodos, hice ajustes, pero si es díficil ahora batear y no sentir molestias. Hoy mi ‘swing’ es diferente, unos días me siento muy bien y a veces no salen las cosas. Hay que tener paciencia que esto va a cambiar y será felicidad”, declaró.

Finalmente, el bateador designado habló sobre el hecho de jugar sin público en el estadio Farmacias Sta. Mónica, “todo mundo necesita jugar con afición porque te saca un extra, pero tampoco es excusa para no dejar todo en el terreno. Disfrutamos de la gente, pero no tenemos derecho a bajar las manos”.