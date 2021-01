Jake cobra ‘revancha’

Conseguir un campeonato fuera de México resultó muy satisfactorio para el pitcher cerrador de los Águilas de Mexicali, Jake Sánchez, no obstante, también le provocó un sentimiento especial después de haberse sometido a la cirugía ‘Tommy John’ en el 2019.

“Tenía mucha motivación porque escuché y leí cosas sobre mí en cuanto a que no era el mismo. Hay gente que no entiende que es un proceso, pero gracias a Dios ya me siento bien y estoy sano”, confesó Sánchez al Club cachanilla.

El popular ‘Jaque Mate’ se perdió la campaña anterior de la LMP por la lesión antes mencionada, sin embargo, en su regreso al circuito invernal conquistó un récord de 2-0 en ganados y perdidos, y después fue campeón con los Caribes de Anzoátegui de la Liga Venezolana.

“Se siente muy bien, como cualquier otro campeonato. Me gustaría ganarlo con mi equipo (Águilas), pero venir a reforzar a los Caribes y que me hayan tenido es confianza, es algo que no tiene palabras”, declaró.

Además, el oriundo de Brawley, California, terminó el certamen mexicano con una efectividad de 4.24 en 19 juegos a lo largo del rol regular y fue el pitcher ganador en el juego donde los venezolanos sentenciaron la serie final ante los Cardenales de Lara.

“Los Caribes es una gran familia, se siente la unión y compromiso de todos. Cada jugador quiere hacer bien el trabajo y el mánager es una excelente persona”, finalizó.