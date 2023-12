Iniciará serie fundamental para Águilas en contra de Charros

Guadalajara, Jalisco.- En lo que será una serie fundamental por subir posiciones, Águilas de Mexicali sostendrá tres juegos a partir de hoy ante Charros de Jalisco, a partir de las 17:30 hora, tiempo de Baja California.

Actualmente, Obregón, Mexicali, Jalisco, Mazatlán y Guasave cuentan con registro similar de ocho triunfos por siete derrotas, además, se colocan a dos juegos del liderato en esta segunda vuelta.

Por una parte, los emplumados se presentarán en el Estadio Panamericano con derrota de serie ante Cañeros de Los Mochis, en cambio, los jaliscienses cayeron ante los Naranjeros de Hermosillo.

Además, ambas novenas se enfrentaron el pasado 7, 8 y 9 de noviembre en El Nido de los Águilas, donde Charros se llevó la serie 2-1. También, Jalisco como local tiene números de once victorias por once derrotas y los Caballeros Águilas están con once victorias y 14 descalabros.

En estadísticas Alejandro Flores está en el tercer lugar de AVG con .328, además, Kennys Vargas lidera en el departamento de impulsadas con 44 carreras. Por Charros, Félix Pérez es uno de los peloteros con más cuadrangulares en la presente temporada con once.

En el pitcheo, David Reyes está en la cima en dos categorías; efectividad con 1.74 y en victorias con siete, además, de que Marcelo Martínez es tercero en efectividad con 2.24 y quinto en chocolates con 47. Por los Charros, Luis Iván Rodríguez destaca en la rotación abridora con 61 ponches.

LANZADORES PROBABLES.

JUEGO 1 – 17:30 horas

David Reyes (7-2) vs Luis Iván Rodríguez (1-5)

JUEGO 2 – 17:30 horas

Marcelo Martínez (4-1|) vs Orlando Lara (2-2)

JUEGO 3 – 17:30 horas

Keyvius Sampson (2-0) vs Alemao Hernández (4-3)

Águilas vs Charros

DÍA: Hoy

HORA: 17:30 horas

ESTADIO: Panamericano

TV: Sky

RADIO: 910 am