Impera incertidumbre en abonados

El secretario del Ayuntamiento, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, indicó el jueves que los Águilas de Mexicali no podrán contar con público en su estadio debido al repunte de contagios por coronavirus (Covid-19), sin embargo, para las personas que tienen abono de temporada es todavía una incertidumbre.

La inauguración en casa de los emplumados se llevará a cabo el 20 de octubre, no obstante, el Club no le ha notificado a los abonados la situación que vivirán en esa fecha y en los siguientes seis juegos que se llevarán a cabo la siguiente semana en Mexicali.

“Es una incertidumbre total y no de ahorita, sino de hace un mes para acá, desde que se liquidaron los abonos. Yo pensé en no pagar mis abonos, pero no quería correr el riesgo de perderlos para el siguiente año”, expresó un abonado que prefirió no dar a conocer su identidad.

Ante las declaraciones de Jáuregui Santillán, la directiva cachanilla emitió un comunicado donde afirma que está preparada para recibir aficionados lo antes posible, aunque sigue trabajando con un problema que cambia día a día.

“El comunicado dejó muchas dudas, algunas personas dijeron que ya se había hecho oficial el no tener afición, pero personalmente interpreté que quizás si pudiera haber, entonces para serte sincero si generó dudas”, confesó Alejandro Ruvalcaba, abonado de doce años.

Asimismo, ambos aficionados de Zona Oro en el estadio Farmacias Sta. Mónica expresaron que siempre y cuando se respeten los protocolos de salud, asistirían a los juegos en casa de los ‘Caballeros Águila’.