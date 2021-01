Acumula experiencia

Con los Águilas de Mexicali no pudo llegar lejos en los playoffs, sin embargo, Luis ‘Pepón’ Juárez cerró su temporada invernal con un campeonato en la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana y ante ello, se dijo satisfecho.

“Estoy muy contento por haber llegado a un equipo con tanta historia como las Águilas Cibaeñas. Fue una experiencia muy bonita, con un beisbol diferente, que se vive más caliente y se disfruta mucho”, expresó Juárez al Club cachanilla.

El primera base de los emplumados quedó eliminado de la Liga Mexicana del Pacífico 2020-2021 en la primera ronda de postemporada a manos de los Sultanes de Monterrey, no obstante, fue pieza clave del título caribeño al conectar un cuadrangular en el séptimo y decisivo juego. “Fue un momento muy emotivo.

Sentía que le debía mucho al equipo y ese día ya había fallado dos veces. Es algo que había soñado y en ese momento traté de tranquilizarme para poder batear”, añadió con evidente emoción.

Dicho batazo significó que las Águilas tomaran ventaja de 3-2 sobre los Gigantes del Cibao en la séptima entrada y por ende, el popular ‘Pepón’ habló de las acciones que realizaron sus compañeros al momento de llegar al dugout.

“Todo el equipo estaba conectado y me apoyaron en ese momento. Siempre pensé en pelear el turno y al final todos llegaron a festejar conmigo”, Finalmente, el oriundo de Culiacán, Sinaloa, tuvo palabras en torno a su desenvolvimiento con la organización mexicalense después de perderse dos campañas por lesiones en su espalda.

“No fue una temporada fácil, me costó mucho trabajo, pero me voy con un buen sabor de boca. Me dolió el resultado colectivo que tuvimos, pero en lo personal estoy tranquilo, porque di todo de mí. Tal vez al año que viene estaré mejor y podré estar al 100 por ciento todos los días”, sentenció.