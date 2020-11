A tomar impulso

En el año 2014, Rusney Castillo firmó un contrato de 72 y medio millones de dólares con las Medias Rojas de Boston, sin embargo, solo estuvo con el equipo durante tres temporadas y por ende quiere algún día regresar a las Grandes Ligas.

“A pesar de que este año soy agente libre, mi pronóstico es jugar buena pelota como no lo pude hacer este año en los Estados Unidos y tratar en un futuro de po - der firmar con un equipo de Grandes Ligas”, comentó Castillo.

En entrevista con el Club Águilas de Mexicali, el cubano agradeció el hecho de poder ser refuerzo del equipo después de la lesión que sufrió en su muñeca derecha el primera base venezo lano, Balbino Fuenmayor.

“Quiero agradecerle a la organización por el recibimiento que me ha dado. Vengo a dar todo por esta ciudad y tratar de aportarle algo de mí siempre al equipo”, dijo en su segundo día de entrenamiento dentro del estadio Farmacias Sta. Mónica.

Finalmente, el jardinero de 33 años de edad habló del beisbol mexicano, mismo que lo verá por primera vez en sus diamantes.

“Siempre he escucha - do que las ligas de América, de los latinos, siempre son buenas. Tenemos sangre de beisbol y siempre he seguido el beisbol de México. Me gusta que este año haya llegado a los Águilas”, sentenció.

Se prevé que Rusney Castillo debute el día de mañana en el ‘Nido’ ante los Yaquis de Ciudad Obregón, esto después de la suspensión que tuvo la Liga Mexicana del Pacífico por once días a raíz de casos positivos de coronavirus (Co - vid-19) en diversos equipos.