Viral: Usa las 10 "armas de las abuelas" para que sus nietos coman

Una anciana en España se ha vuelto viral tras publicarse un video en el que se aprecia cómo emplea las 10 "armas de las abuelas" para que sus nietos coman más. Esa situación habitual en muchas familias fue retratada y publicada recientemente por la nieta de la mujer a través de Tik Tok.

"Abuela no quiero más", afirma la joven al iniciar el video, pero de inmediato la queja es rechazada por la mujer con una orden para obligarla a seguir comiendo mientras asegura que la porción es la misma de siempre, lo que en el clip se describe como el arma llamada "distorsión de la realidad".

"Que me ha echado mucho, que no puedo más", insiste la joven. No obstante, la abuela sigue ignorando la queja e "invalida el argumento" con las tradicionales "lecciones de protocolo", asegurando que "es de mala educación dejar cosas en el plato". A continuación, utiliza el "chantaje" y amenaza con enojarse si no termina el almuerzo.

No obstante, la mujer ofrece "soluciones alternativas" al problema: "Mañana cuando estés en tu casa, no comas, pero aquí tienes que comer".

Generalmente, las abuelas consideran que "no hay excusa que valga" para dejar de comer, de lo contrario "algo te pasa", y este caso no es la excepción. Asimismo, es muy común escucharlas decir que es necesario comer para crecer, sin importar la edad que sus nietos tengan. "Come para que te pongas grande", insiste la protagonista del video.

Ante tantas manifestaciones la joven terminó su almuerzo, pero como era de esperar, "nunca es suficiente". La anciana continúa ofreciéndole dos pequeños filetes de pollo, un poco de queso y el postre, publica RT.