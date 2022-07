Viral: Tiktoker agrega canciones de Luis Miguel a Mario Kart y quedan perfectas

Mario Kart es uno de los videojuegos favoritos de chicos y grandes desde su aparición en 1992. Los videojuegos de Nintendo siempre se han caracterizado por tener una banda sonora muy agradable pero ahora un usuario de TikTok descubrió que podría mejorarse incluyendo a Luis Miguel.

Un joven encontró que algunas canciones del reconocido artista nacido en Puerto Rico quedan a la perfección como banda sonora de Mario Kart. El resultado es sorprendente pues los éxitos del cantante pasan desapercibidas como si se hubieran hecho para el videojuego.

Te puede interesar: Esta es la versión más bizarra de la famosa canción de Titanic

Para llegar a este resultado, el usuario @alekzlimasmx de TikTok elimina las voces de las canciones de Luis Miguel y deja solo los instrumentos, indica Milenio.

En su más reciente video compartido en su cuenta de TikTok usa la canción Suave de 'El Sol de México' y una vez más deja en claro que su teoría es cierta y todas las canciones quedan bien.

"Que random pero si queda xd", "Wey si me la pone Nintendo no me daba cuenta", "Queda super bien, muy dinámica", "mucho mejor", "Ésta quedó genial!!!", escribieron en los comentarios.