Viral TikTok: Familia metió pozole al cine

Rápidamente se volvió popular un video publicado en Tik Tok por el usuario Cris Pinto (@papinto27), quien es ex empleado de una cadena de cines quien aprovechó para contar la peculiar historia de cuando

una familia metió una olla de pozole para consumir adentro de una sala, y lo hicieron nada más y nada menos que camuflada por una televisión.

La historia comienza así, era un fin de la semana en la mañana y había poca gente en el cine, escenario en el que irrumpió una familia con la caja de una televisión. Dichas personas compraron sus entradas y se acercaron a preguntar si les podrían guardar su supuesto aparato en la paquetería, a lo que les respondió que no, ya que en caso de pérdida no se las recuperarían, les dio la opción de guardarla en una oficina, pero no accedieron y optaron por meter su caja a la sala, en lo que parecía ser algo extraño pero dentro de lo que cabe posible.

"Me asomo a la sala por casualidad y estaban sacando de la caja de la tele un pozole, con olla, todo; todo para hacer su pozole ahí",

Ante cualquier acción que pudo tomar para indicarle a la familia que estaba prohibido que consumieran alimentos externos en el cine, prefirió dejarlos sorprendido por lo que acababa de ver. "Ya ni les dije nada, es lo más ingenioso que he visto", asegura.

El video sorprendió en la plataforma, superando las 371 mil reproducciones, con 54 mil likes y más de 300 comentarios asombrados, ya que comentan que sólo han llegado a meter cosas como pollo, hamburguesas, donas o pizzas, publica Milenio.