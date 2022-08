Viral: Se queda dormido en el cine y lo dejan encerrado

Un joven de Querétaro se quedó dormido en el cine y al despertar se dio cuenta que estaba encerrado en una plaza, su reacción se hizo viral.

Fue a través de la red social TikTok, en donde Mike publicó este momento, el cual se hizo viral casi de inmediato.

El hombre grabó cuando despertó en la sala del cine. Aún confundido y con varias risas de nerviosismo, se preguntó si aún habría alguien en el lugar.

"Bro, me quedé dormido en la sala, ya no hay nadie y me apagaron… ¿Qué onda y los empleados?", dijo el joven.

Después, el hombre hizo un pequeño recorrido por la plaza y además por las instalaciones del cine. Sin embargo, al parecer todo estaba cerrado, indica Milenio.

"No es cierto, ¿Y ahora? Neta me dejaron encerrado", dijo entre risas nerviosas.

Como era de esperarse, el video de inmediato se viralizó con varias reacciones, likes y millones de reproducciones:

“Ya está cerrado. Tu actitud al 1000 es la onda”; “llama a los bomberos”; “ríe para no llorar jsjsjs”; “el wey que cuida el cine viéndolo por las cámaras”; “me encanta que a pesar del miedo no soltó su vaso jajaja”, se puede ver entre las reacciones.