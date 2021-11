Viral: Policías detienen a ciclista por viajar en 'exceso de velocidad'

Causó revuelo un video en las redes sociales , pues policías de tránsito detuvieron un joven por ciurcular presuntamente con exceso de velocidad con su bici.

Fue a través de redes sociales en donde se viralizó el video en el que un ciclista fue detenido por andar en su bicicleta con exceso de velocidad por policías de tránsito de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, indica AP.

De acuerdo con lo revelado, el conductor de bicicleta fue detenido por circular a exceso de velocidad por policías que viajaban en moto; así que como era de esperarse el momento se viralizó en redes sociales. Y es que el implicado grabó el momento:

“Dígame lo que me tenía que decir”, dijo el ciclista a los policías.

“Es que vas muy rápido”, respondieron los policías.

Ante la respuesta de las autoridades, el joven de bicicleta que llevaba su casco de seguridad respondió que eso era una tontería:

“Imagínense, cómo voy a ir rápido, qué tontería”.

Como era de esperarse, el video se ha vuelto viral en redes sociales con múltiples comentarios y reacciones contra los policías, pues les pareció una situación exagerada:

“¿Cómo miden la velocidad, con los ojos? Necesitan tener el dispositivo que mide la velocidad e imprimir el ticket. Muchas anomalías, ya no voy a salir a correr no me vayan a infraccionar ”; “¡Es el colmo!”; “Ta madre, entonces ya no puedo meterle nitro cuando ando en bici”, se lee entre las reacciones.