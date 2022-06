Viral: Piden ayuda porque aerolínea discriminó a perrita por ser gorda

Ramona es una perrita que en las últimas horas se ha vuelto viral ya que “contó” por Twitter que una aerolínea no la dejó viajar y su dueño necesita volar con urgencia.

Por medio de su cuenta de Twitter, 'Ramona publicó' que fue al aeropuerto con todos sus documentos en regla y que creyó que le permitirían viajar, pero no sucedió así. Luego de esto, lutilizaron la red social para exponer su molestia.

“¡Ayuda! Volaris, no me dejaste subir a tu avión, con tofo y que traje todos mis papeles, en regla y al día. No era un vuelo de placer, era una emergencia y ahora no sabemos qué hacer”, se lee en el tuit.

Pocas horas después el tuit se volvió viral y muchas personas enviarn mensajes a Volaris pidiendo que dejaran a Ramona volar, indica Milenio.

“Aún no nos resuelven nada. Volaris quiere que mi papá me tire a la basura y se compre otro perro de apoyo emocional más joven y delgado”, posteó en Twitter Ramona.

La aerolínea no tardó en responderle a Ramona y le aseguró que revisarían el caso.

“Ramona, vamos a revisar qué sucedió. Tú eres tan importante como cualquiera de nuestros clientes ¡Búscanos por DM con la clave de reservación!”.

Ramona señaló que el destino al que quiere viajar es Ciudad de México y que en otras ocasiones ha viajado por vía terrestre, pero que en esta ocasión debe llegar rápido por una emergencia.

“Podríamos manejar sin problema, créanme amigos a mi más que nadie le gusta asomar la cabeza en un roadtrip, pero esta vez mi papá tiene que estar en DF mañana mismo y volver mañana mismo por causas de mucha fuerza mayor ¡Déjenme volar, Volaris!”.

Al final en la cuenta de la lomita se publicó que la discriminaron por ser gorda y bromeó con ser “callejera” y no tener un avión privado.

Después Ramona contó en uno de sus tuits que viajará en auto a Mazatlán para intentar que desde esta ciudad la dejen volar.

“¡Nos vamos en coche a Mazatlán! A ver si desde allí si nos dejan subir al avión” Yeeey roadtrip”.