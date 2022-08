Viral: ¡Perrito defiende a su familia de una serpiente hasta la muerte!

YUCATÁN, MÉXICO.- No cabe duda: la lealtad de un perro hacia su amo es mucho más fuerte que cualquier cosa. Este es el caso de Nachito, un valiente perrito que se arriesgó por proteger a su familia al detectar la entrada de una serpiente altamente venenosa como lo es la coralillo.

Jorge Luna, el padre de familia a la cual pertenecía Nachito -y, quien además es veterinario-, compartió en una publicación de Facebook, la agridulce experiencia que tuvo cuando su perrito, como fiel guardián, arriesgó su vida por ellos contra una serpiente.

¿Cómo sucedió?

Lo que pareció como un día común y corriente, terminó en una trágica pérdida para la familia, puesto que, al detectar la intrusión de un ser amenazante para la familia, como lo era la coralillo, Nachito no dudó en erradicarla.

El valiente animal arremetió contra la serpiente, logrando matarla. No obstante, la serpiente no murió sin dar su última batalla, e inyectó su veneno en el pequeño cuerpo indefenso de Nachito, el cual no resistió el líquido letal y murió.

Tras el fallecimiento de su mascota, Jorge Luna dedicó unas palabras a su fallecido perrito, las cuales acompañó con una fotografía del animalito:

Adiós Nachito, adiós bebé valiente. Pagaste con tu vida el proteger a tu familia de quien tú sabías que podía hacerles daño, una coralillo de las más venenosas que se coló al porche de la casa y lograste matarla, pero te mordió y tu cuerpecito no pudo superarlo. Gracias por el año de amor y aventuras que nos regalaste, jamás te olvidaremos bebé lindo. Fuiste un héroe defendiendo a tu familia”

El heroico acto se viralizó en redes sociales, logrando así la empatía de muchos internautas hacia la valentía del fallecido animalito.