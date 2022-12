Viral: Mexicanos llevan masa y máquina para hacer tortillas a restaurante coreano

Las tortillas son un alimento esencial para todos los mexicanos y hay un caso que se volvió viral, se trata de un video en el que un grupo de amigos mexicanos en su viaje a Corea del Sur, decidieron hicieron sus propias tortillas en un restaurante en aquella ciudad asiática.

Este grupo de amigos dio a conocer en la cuenta de TikTok -@bigsnooze- un clip en el que revelaron la original manera de armar una taquiza en pleno restaurante surcoreano. Llevaron masa y hasta una pequeña máquina para hacer tortillas.

A ritmo de ‘La Chona’ se puede ver en el video a uno de los amigos preparar una bolita de masa para empezar a hacer las tortillas y luego llevarlas al comal en donde los surcoreanos colocan los alimentos para calentarlos.

El video se hizo viral muy rápido con más de 5 millones de reproducciones y cientos de comentarios en los que tomaron con humor la ocurrencia de los jóvenes.

“La importancia de saber hacer tortillas, señoras y señores”; “Con tortilla, porque si no... no me lleno.. jaja”; “Llevaban la Maseca y la maquinita jaja”; “Es que sí dan ganas de que te traigan unas tortillas con la BBQ coreana”; "Mi papá pidiendo su limón para el ramen", "claramente yo" y "todo mexicano tiene que estar preparado para lo que viene"; son algunos de los comentarios.

La ocurrencia le trajo consecuencias

No todos aplaudieron la acción de los jóvenes, y es que algunos internautas los acusaron de faltarle al respeto a Corea del Sur.

El usuario dijo que todo lo que realizaron el restaurante fue con el permiso de los dueños del lugar y ofreció una disculpa si alguien se ofendió, indica Milenio.

"Quiero empezar el video disculpándome, honestamente, si ofendí a algún coreano de allá afuera, no queríamos faltar al respeto. Nosotros simplemente pensamos que sería una idea divertida y genial. De hecho tuvimos el permiso de hacerlo", dijo el joven.