Viral: Mesera llora porque no le dejaron propina

Una mesera de Puerto Rico lloró porque unos comensales no le dejaron propina, fue en su cuenta de Instagram en donde la mesera Joyce Ferrer se dijo indignada por el trago amargo que se llevó tras atender a unos comensales.

Los clientes a los que les tocó atender, consumieron arriba de los 100 dólares, por lo que se le hizo injusto que no le dejaran nada de propina.

En medio del llanto, dijo que aunque nadie la obliga ser una mesera y que no ganaba una “miseria” como muchas personas, sí le duele el trato que se les da:

“Yo sé que a mí nadie me obliga a ser mesera. Tanta mierda que está pasando ahora, que están pagando una miseria… a mí no me pagan una miseria como en otras compañías. En esa parte yo no peleo, en lo que yo cobro”, expresó.

Agregó que ella los trató muy bien y que ante una queja por la comida, ella buscó de inmediato solucionarlo:

“Lo que me molesta son los clientes, mira cómo me ponen, yo no puedo creer que me jodí con una mesa. Los traté súper bien, súper amables ellos, y la cosa es que se quejaron del arroz, estaba frio –y lo cambié –. Lo hice porque a mí no me gusta estar comiendo y que haya problemas en la mesa, con los platos de los demás o el mío”, explicó.

Incluso, comentó que acudió con el chef para comentarle la situación y que hasta pidió que se les hiciera un descuento, indica Milenio.

“‘Eso no es culpa tuya’, sí, eso no es culpa mía, pero tienen que decirme para hablar con el chef. Les ofrezco un descuento, pero me dice ‘no, no, tranquila’”, mencionó.

La joven creyó que todo saldría bien y que su servicio lo había hecho de la mejor forma. Aceptó que incluso descuidó las otras mesas, por lo que esperaba un poco de agradecimiento. Sin embargo, no pasó así, pues no le dejaron ni un solo dólar.

“La persona me pide la cuenta, se la cobró mi hermana y no puedo creer que el ticket era de 100 y no me dejaron ni un puto dólar.

Me jodí con los demás, me olvidé de las otras mesas con tal que todo saliera bien con ellos, y ¿para qué? Para que me hicieran eso. Ellos no piensan, la gente no entiende que la comida no la hago yo, sino la gente en la cocina y sin nosotros, el mesero, nadie te sirve el plato de comida, el cocinero no te lo va a llevar.

A mí no me jode la propina, sino que todo lo que hice para que ellos salieran contentos, y salieron contentos, pero ni me agradecieron ni con propina ni con palabras”, agregó.

El video de inmediato se hizo viral con múltiples likes y comentarios divididos. Para algunos la mesera tiene razón, para otros no es obligatorio dejar propina:

“La gente está equivocada. La propina no es obligatoria aun haciendo un buen trabajo”; “ahí es que te das cuenta que ese trabajo no es para ti. Pasa la página”; “los meseros viven de la propina. Si usted va a un restaurante donde hay meseros y no tiene dinero para dar propina, mejor no vaya”;“muchos critican, pero este tipo de trabajo no es fácil, muchas veces viven de un sueldo y no les alcanza, la propina es opcional, pero cuando hay una atención especial para el cliente, mínimo, déjenle algo de propina”, se lee entre los comentarios.