Viral: Jefe sorprende a sus empleadas mirando películas en su horario de trabajo

Un dueño de una empresa comenzó a sospechar que algo no marchaba bien con su personal. Por este motivo decidió instalar una cámara de seguridad e investigar qué ocurría con sus empleadas y por qué tardaban tanto en realizar labores que no estaban complicadas.

El dueño de la empresa no les dijo nada a sus empleadas sobre la cámara que instalaría para que no sospecharan nada, así que después de una semana de poner en marcha la cámara, el jefe se llevó una enorme sorpresa, pues descubrió a sus empleadas disfrutando ratos de felicidad, haciendo actividades que no tienen que ver con el trabajo.

Según la página de Publimetro esta divertida historia se conoció mediante un video que se volvió viral en redes sociales, se pueden ver los momentos de felicidad que tuvieron las empleadas antes de descubrir el artefacto que las filmaba. Con pies en el escritorio, cojines en el suelo, e incluso “pica costillas”, el dueño descubrió las actividades “recreativas” de las mujeres.

Hasta después de una semana, una de las empleadas descubrió la cámara por casualidad. La graciosa grabación supera el millón y medio de reproducciones. Algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación son: “El pica costillas ataca de nuevo”, o “Vale 10 horas de trabajo bien productivas, y luego quieren aumento de sueldo”.