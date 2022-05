Viral: Gobierno de Camboya sanciona a mujeres por arrancar plantas

Tres jóvenes subieron un par de imágenes donde se les ve arrancando unas plantas, la particularidad de estas es que tienen forma fálica lo cual les causó curiosidad y gracia a las mujeres, pero lo que desconocen es que son plantas carnívoras en peligro de extinción.



Al hacerse viral el Ministerio de Medioambiente del país asiático compartió en sus redes sociales las imágenes de las jóvenes para crear consciencia de que, pese a que las plantas tengan un aspecto que puede convertirlas en objeto de bromas, su supervivencia debe ser preservada.



"¡Lo que están haciendo está mal, por favor no lo vuelvan a hacer en el futuro! Gracias por amar los recursos naturales, pero no los arranque para que no se destruyan!", solicitó el organismo, que no presentó ninguna denuncia oficial contra las jóvenes.