Viral: Es infiel a su pareja y exhibe todo el destrozo que hizo en su casa mientras viajaba con otro

CIUDAD DE MÉXICO.- Por medio de redes sociales se ha vuelto viral el hilo de una joven en el que denuncia, además de hacerlo con las autoridades correspondientes, que su pareja, que vivía con ella en su departamento se metió a su computadora y revisó sus mensajes de WhatsApp descubriendo que ella le era infiel.



Se fue con otro de viaje mientras descubrió que era infiel

Confiesa que mientras se fue a un viaje a la Ciudad de México con otra persona, su pareja destrozó varias de sus pertenencias como ropa, electrodomésticos y más.

Además, cuenta que la insultó y le dejó un mensaje por teléfono celular en el que amenazaba diciendo "y vas a pagármelas".

También incluyó una imagen de su espejo en donde su pareja le escribió "INFIEL" con labial morado.

Como pueden ver, él al enterarse comenzó a llamarme infiel, me insultó por teléfono y me amenazó diciendo que se las iba a pagar…

Por último menciona que le robó pantallas, una laptop que pagó "con todo su esfuerzo".

No es justo que un vividor desquehacerado se sienta con el poder de vaciar y destruir todo lo que me costó trabajo tener", escribió.

Mostró una captura de un mensaje en el que él le dice que prefiere ser huevón fiel, que trabajadora infiel alegando que "nunca te faltó nada... todo mi tiempo, dinero y amor fue para ti".

Cómo pueden ver, yo soy una persona trabajadora e independiente, todo lo que me robó y destrozó yo lo pagué con todo mi esfuerzo y no es justo que alguien que es un vividor desquehacerado se sienta con el poder de simplemente vaciar y destruir todo lo que me costó trabajo tener

La joven concluyó su historia alertando a otras mujeres de él por ser "sumamente peligroso, estar mal de la cabeza, ser inseguro y de baja autoestima".

Mi error fue no cerrar WhatsApp: joven al denunciar a su novio por destrozos y robo de pertenencias

Señala que para ese punto, en su relación estaba muy agotada de estar con alguien que no trabaja y se la pasa jugando videojuegos en su departamento.

Reflexionó que estaba consciente de que salir con otra persona no es la decisión más madura o ética que pudo tomar y no planeaba que él se enterara de su escapada. "Definitivamente fue mi error no cerrar WhatsApp", sentenció.

Si la hubiera cerrado aquí estaría el desquehacerado jugando Xbox pero igual yo tendría mis tenis intactos y mi MacBook y mi airfryer jalando 😭 entre otras cosas, lol, planeaba cortarlo después de su cumpleaños porque pues no soy tan ogt después de todo 😭

Comparte que planeaba cortarlo después de su cumpleaños porque "no es tan ogt" y cree que debió haberle hecho casa a su hermana cuando le dijo que "el wey tiene baja autoestima" o haber huido cuando su papá le dijo que lo pusiera a trabajar porque "es un huevón".