Viral: En Bumble, usuarios hacen match con "personas gordas" solo para insultarlas; Tiktoker cuenta su experiencia

Estados Unidos.- Buscar citas y conocer personas por medio de aplicaciones, en estos días, no es la tarea más fácil para las personas solteras.

El propósito de una aplicación de citas como Bumble es la de conocer posibles parejas románticas, pero algunas personas la usan como una forma de intimidar a otros.

Una TikToker llamada Sammi D (samid123420) publicó un video en su feed en el que relata la experiencia terrible que tuvo con un chico con el que coincidió en Bumble.

Ella comienza su video explicando que siempre usa la misma frase rompehielo cuando "hace match". Por lo general, comienza la conversación diciendo: "Tu mano se ve pesada, déjame sostenerla por ti" con un emoji coqueto.

En esta ocasión, la pareja de Bumble respondió diciendo: "Tú te ves pesada", en referencia a su peso corporal.

Sammi explicó que generalmente borra e ignora mensajes como ese, pero esta vez no sintió que debía dejarlo pasar.

Ella le devolvió el comentario diciendo: "Oh, sé de alguien que mide menos de seis pies no me llamó gorda", con sarcasmo.

Sus mensajes empeoraban cada vez más, lo que llevó a Sammi a revelar una desafortunada realización. Ella reveló por medio de su TikTok que algunos chicos solo emparejan con chicas de mayor tamaño en Bumble para enviar insultos y comentarios abusivos en relación con su apariencia física y peso corporal.

El chico que la insultó dijo en sus mensajes hacia Sammi que él se sentía cómodo siendo malo con las chicas de mayor tamaño a las que consideraba "ballenas".

Según el pie de foto del video de Sammi, ella cree que estaba tratando con una persona que tenía fobia a las personas gordas.

Ella le preguntó directamente si él solo coincidía con ella para ser malo con ella, pero no mantuvo el hilo de mensajes el tiempo suficiente para obtener su respuesta. También llamó a la aplicación Bumble directamente en su pie de foto etiquetándolos y escribiendo: "Por favor, dime que este comportamiento no es aceptable".

El último paso que hizo Sami fue denunciar su perfil, ya que ella piensa que personas como él no deberían tener acceso a las aplicaciones de citas si las va a usar para intimidar a otros.

Alguien en la sección de comentarios escribió: "Tiene que haber una aplicación de citas en la que la otra persona pueda calificar la interacción y mostrarla a la siguiente persona que hable con ellos".

Alguien más escribió: “Es tan loco, porque es una aplicación en la que tienes que pasar el dedo por las personas que no te gustan; entonces, ¿por qué está deslizando el dedo directamente sobre las personas que odia?"

Una tercera persona agregó: “Cariño, sé cómo te sientes. Espero que te ayude saber que lo que dijo es completamente sobre él, no sobre ti. Personas lastimadas hieren personas."