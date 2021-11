Viral: Empacador paga deuda con monedas que recibió como propina en 8 meses de trabajo

El esfuerzo de un empacador de una tienda de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, fueron reconocidos en Internet, luego de que su historia se hiciera viral en Facebook, tras pagar a tiempo una deuda de mil 500 pesos con las monedas que recibió como propina durante 8 meses de trabajo, como prometió.

Según narró Lupita Santos en una publicación hecha el sábado pasado, se vio sorprendida por la "sinceridad" del 'cerillito' —como se les conoce en México a los empacadores—, cuando este se presentó a saldar la deuda en el plazo promtido, indica RT.

"Esto es de admirarse. Hoy, hace 8 meses que una persona me pidió mil 500 pesos prestados, es de bajos recursos y ahora trabaja de 'cerillito', para que entiendan, y me dijo: 'Préstamelos, te los pago en 8 meses' [...] Ya no me acordaba, vino muy temprano y me pagó, con puras moneditas. Yo quería llorar porque aún hay gente que realmente valora lo que es un préstamo"

La historia no ha pasado desapercibida para los internautas, quienes han destacado la actitud del empacador. Asimismo, resaltaron sus "cualidades como persona", al mantenerse fiel a su palabra.